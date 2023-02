"Mi hijo solo quiere bailar como Vinicius cuando celebra un gol"

"Señores del fútbol, soy un niño de 11 años que quiere jugar al fútbol. Llevo entrenando casi dos años y esforzándome para poder jugar pronto con mis compañeros de equipo..." Así empieza su carta Souleymane (nombre ficticio), un niño procedente de Mali que llegó hace dos años en patera a Canarias.

Cansado de esperar y ante los múltiples rechazos de la FIFA para poder ser federado y jugar en el club de su barrio con sus amigos, Souleymane decidió el pasado 13 de enero, escribir una carta a la FIFA.

"No me dejan los partidos y no entiendo porqué. Con esta situación a veces me siento triste..." Son las palabras que el pequeño dirige en su misiva a los responsables de la Federación Internacional de Fútbol para que le permitan federarse y jugar. Su expediente ha sido rechazado en tres ocasiones porque según le dicen, no cumple con los requisitos.

"Hemos presentado más de 20 documentos, entre ellos una declaración jurada de mi hijo donde asegura que no va a jugar en ningún club profesional". Elena, la madre de acogida de Souleymane, entiende que la Federación no está teniendo en cuenta la realidad particular de los niños que llegan a Canarias en patera "aquí ninguno viene con el objetivo de ser una estrella del fútbol, vienen en busca de una vida mejor, no se trata de ninguna mafia".

"Mi hijo llegó solo, después de cruzar el Atlántico en patera". Quiere que la FIFA entienda que la situación de estos niños es muy diferente, y les invita a conocer su cotidianeidad, algunos pasan años en centros, otros con familias de acogida y el fútbol es su manera de socializarse con un entorno que es completamente nuevo para ellos. Aunque se han dado pasos para solucionar esta situación, los resultados no llegan.

En noviembre la FIFA cambió la normativa para hacerla más flexible y poder aceptar a estos niños que llegan en patera a Canarias y Andalucía pero siguen rechazando expedientes "desde noviembre solo en Tenerife se han rechazado cerca de un centenar, prácticamente todos los que se han presentado".

Cuentan con respaldo de varias instituciones e incluso la jueza de menores de Gran Canaria, Reyes Martel. También desde el Ayuntamiento de La Laguna, municipio en el que reside el pequeño han presentado una moción que han secundado todos los partidos, para que estos niños puedan ser federados.

Según datos del Gobierno de Canarias, en las islas hay unos 3.000 menores migrantes no acompañados, muchos quieren jugar al fútbol y todos quieren vivir felices como cualquier otro niño.