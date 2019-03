Higuaín: "Estoy en la Juventus para ganar"

El delantero argentino Gonzalo Higuaín aseguró este jueves durante su presentación como nuevo jugador del Juventus que eligió este club "para ganar" y dijo que la falta de relación con el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, le animó en su decisión.

"No hay palabras para definir al Juventus, todos en el mundo lo conocen. . Es un club importante, con un gran proyecto", declaró en su primera comparecencia ante la prensa como jugador "bianconero".

El argentino, por el que los de Turín pagarán 90 millones de euros al Nápoles, fue contundente en sus respuestas sobre su relación con el presidente del club partenopeo, al afirmar que fue él quién le llevó a dejar el cuadro azul. "No había relación, su manera de pensar no es la mía. Es mi decisión, pero incluso él me llevó a tomarla. Ahora estoy feliz por estar aquí y mi cabeza está en el Juventus", apuntó.

'Piropeó' a la afición napolitana

Sin embargo, el "Pipita" mostró su agradecimiento hacia la afición napolitana, a pesar de los insultos que recibió en los últimos días, al recordar que pasó "tres años maravillosos" en el club azul. "He estado tres años maravillosos en Nápoles y quiero agradecer a la afición por el amor que me dio. Es un decisión que tomé por razones mías y ahora pienso en la Juventus pero mando un grandísimo saludo a los hinchas napolitanos", dijo.

Higuaín, de 29 años, se mostró muy seguro a lo largo de toda la rueda de prensa y reiteró su convicción de que fichar por el club campeón de Italia era "lo mejor" para él. "En la vida hace falta decidir y tomé esta decisión porque pensaba que era lo mejor para mí. He pasado tiempo con mi familia y amigos. Vi a un club con mentalidad ganadora y esto es lo más importante", consideró.

Se acordó del Real Madrid

Preguntado sobre su relación con el croata Mario Mandzukic, que el año pasado ocupó la posición de delantero centro, el "Pipita" destacó que está acostumbrado a jugarse el puesto y recordó que cuando llegó al Real Madrid encontró en la plantilla al español Raúl Gonzalez y al holandés Ruud Van Nistelrooy. "Cuando llegué a Madrid estaban Raúl y Van Nistelrooy, en Nápoles también había competencia. Aquí no habrá problema, el equipo gana unido. He hablado con Mandzukic, nos hemos saludado y todo será perfecto", afirmó.