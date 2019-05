Hazard, sobre su futuro: "Ya he tomado una decisión y el Chelsea lo sabe"

Eden Hazard aclaró su futuro si es que ya no estaba lo suficientemente claro. El delantero belga, los aficionados del Chelsea y el propio club saben que a Hazard le queda un partido con la camiseta del equpo londinense: la final de la Europa League. Luego, Hazard hará las maletas y pondrá rumbo al Real Madrid,¡.

"Tomé una decisión, se lo dije al club hace un par de semanas, pero yo no puedo controlarlo todo. Tenemos una final que jugar y luego veré. He tomado una decisión, pero no se trata sólo de mí", explicó Hazard tras la última jornada de la Premier.

"Hace dos semanas le volví a decir al club lo que quiero. Incluso quedando cuartos no me hace pensar. Mi decisión es segura", insistió el delantero belga.

El propio Sarri, entrenador del Chelsea, dio por por hecha la marcha de Hazard.

"Eden ha jugado en el Chelsea durante siete temporadas, intentando en cada partido dar lo mejor de sí y ahora es el momento de respetar su decisión", aseguró el entrenador italiano.

Te puede interesar:

La respuesta de Hazard cuando le piden renovar con el Chelsea: "¿Dónde está el bolígrafo?"

El gesto de Hazard a unos aficionados en un semáforo que parece confirmar su marcha del Chelsea