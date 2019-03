Halilovic anuncia que no seguirá cedido en el Sporting

El joven internacional croata del Barcelona, Alen Halilovic, anunció que no pasará otra temporada cedido en el Sporting de Gijón y que decidirá sobre su futuro una vez que pase la Eurocopa de Francia.

"Tengo ofertas, muchos clubes me llaman y se interesan, pero ahora estoy pensando solo en la Eurocopa. Quiero jugar allí para Croacia, ofrecer buenas jugadas como en la liga española", declaró el centrocampista a la agencia de noticias croata Hina".

Halilovic, que cumplirá 20 años tres días ante el duelo entre la Craocia y España en la Eurocopa (el 21 de junio), se encuentra en su país concentrado con su selección. El jugador recuerda con satisfacción la temporada pasada en el Sporting.

"He tenido una temporada excelente, llena de buenas jugadas, asistencias y goles, y, lo más importante, he sentido un verdadero incentivo. Si alguien me hubiera dicho que jugaría 36 de los 38 partidos, no lo habría creído, pero se cumplió", contó Halilovic.

Siempre será aficionado del Sporting

Afirma que siempre será aficionado del Sporting, que lo ha pasado muy bien en Gijón y que está muy contento de que el club haya conseguido la permanencia en Primera división.

"Toda la ciudad estaba con nosotros, los aficionados irrumpieron en el terreno después del partido, se festejó toda la noche. Se veía cuánto significaba para la gente que el Sporting se quedase en Primera. Realmente estoy feliz por haber sido parte de esa historia y por haber contribuido a ello", contó.

El jugador croata del Barcelona B, que tiene ficha con el club azulgrana hasta el verano de 2019, dijo que ahora está muy contento por formar parte de la selección croata. "Es un sentimiento excelente ser parte de la selección A. Quiero ayudar a la selección en el Campeonato europeo. Quiero llevar el juego que hice en España a la Eurocopa", dijo.

Su objetivo a largo plazo, explicó, es volver a jugar para el Barcelona. "Mi objetivo es jugar en el Barcelona. Los daré todo y me esforzaré para que ese objetivo se me cumpla", declaró.