El "me gusta" de Ontiveros: la última gota que colma el vaso de la paciencia de Míchel en el Málaga

Un "me gusta" del extremo Javier Ontiveros en Instagram a una publicación del valencianista Toni Lato tras la contundente derrota del Málaga Club de Fútbol en Mestalla (5-0) ha desatado la ira del técnico Míchel González, que ha decidido apartar al canterano del grupo por "una situación disciplinaria grave" y ha mostrado su disgusto por la actitud del futbolista.

Míchel afirmó que Ontiveros está apartado temporalmente del grupo por "una situación disciplinaria grave" creada por el propio jugador, aunque eludió dar más detalles sobre el motivo que ha desencadenado esta decisión. Considera que no es la primera vez que sucede este acto de indisciplina, por lo que "es el momento de tomar decisiones". "Al margen de esto, ha habido algunas cosas más después de esto que no me convencen, pero no a mí, al grupo", subrayó el técnico malaguista, que defendió que, "más allá de la calidad o del futuro del jugador, hay que mirar por el colectivo".

Sobre su actividad en redes sociales, indicó que no le "ha gustado nada" que, después del encuentro del martes en el que el Málaga fue goleado por el Valencia (5-0), Ontiveros pusiera en las redes sociales un gesto de 'me gusta' a una foto que había colgado el lateral valencianista Toni Lato. "Yo sé que hay mucha gente que confía en él; yo el primero, porque lo puse de titular, pero hay cosas que no puedo hacer por él", recalcó.

El Málaga, colista

El "me gusta" del canterano malacitano no hace nada más que echar leña el fuego a una situación que está acabando con la paciencia de Míchel que, pese a todo, dice sentirse fuerte. "Las únicas consecuencias que pienso es en la alegría que se van a llevar mis jugadores y la afición cuando mañana ganemos", señaló el preparador madrileño en referencia al próximo compromiso liguero contra el Athletic Club.

La situación del Málaga Club de Fútbol es delicada ya que se es el colista de LaLiga después de contar todos sus partidos por derrotas y tan solo haber anotado un gol por los once que ha encajado.