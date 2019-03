Guardiola niega que haya mal ambiente en el Bayern de Múnich

TAMPOCO CREE QUE HAYA UN 'TOPO' EN EL VESTUARIO

Guardiola negó que haya mal ambiente en el vestuario del Bayern de Múnich como apuntaba el diario 'Kicker'. "El ambiente es bueno. Si no, no habríamos quedado campeones de la primera ronda de la temporada; aquí, o donde sea, cuando un jugador no juega está triste y decepcionado. Pero el ambiente es bueno", insistió el técnico.