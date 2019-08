PEP SÍ ESTÁ NOMINADO

Pep Guardiola, ha criticado la ausencia de jugadores del Manchester City entre los candidatos al Premio The Best, que la FIFA otorga al mejor futbolista de 2019. El técnico afirma que parece solo importar "la Champions League" y que no se han tenido en cuenta los "cuatro títulos" que consiguieron la temporada pasada.