Griezmann: "Hice todo lo que podía para seguir en el Atlético"

Antoine Griezmann ha celebrado su traspaso final hasta el año 2026 al Atlético de Madrid su única opción y por el que le "daba igual el esfuerzo" que tuviera que hacer porque es lo que quería desde que regresó la temporada pasada.

"Estoy muy feliz, es lo que quería desde que he llegado. Quería seguir aquí, ser un atlético otra vez y disfrutar de este club, de este entrenador, de los compañeros, del estadio y de la afición, así que hice todo lo que podía para seguir", ha apuntado el francés.

"Daba igual el esfuerzo que tuviera que hacer, sólo quería quedarme aquí con mi familia feliz y en un club donde me quieren"

El de Maçon recalca que habló con el club cuando se enteró de la posibilidad de estar muchos años en el club: "Sabía lo que ellos querían de mí y no lo he pensado mucho, y daba igual el esfuerzo que tuviera que hacer, sólo quería quedarme aquí con mi familia feliz y en un club donde me quieren, con un entrenador que me quiere. No lo piensas mucho, aunque sea mucho, esos esfuerzos quedan en una anécdota porque estoy muy orgulloso de ser atlético".

El internacional quiere "darlo todo" por el Atlético para agradecer "la confianza del míster, del club y de la afición". "Quiero darlo todo por este escudo. Puedo fallar ocasiones y pases, pero voy a darlo todo hasta el último segundo y hasta que pueda. Quiero que lo vean y lo sientan. La gente paga su entrada, hace el esfuerzo de venir, de apoyar y de darlo todo, y es como mi homenaje hacia ellos y para decirles gracias", señala el galo.

Elogia a Simeone y Koke

Vuelve también a elogiar a Diego Pablo Simeone, por quien siente "respeto": "Es una leyenda del Atlético y le debo muchísimo porque he llegado a mi mejor nivel gracias a él a yodo este club, sin olvidarme de la Real. Es un honor y una satisfacción darlo todo y luchar y ganar partidos por él", alaba al técnico.

También habla de Koke Resurrección, "un amigo, una gran persona y una leyenda". "En su homenaje nadie habló de él como jugador sino como persona. Como jugador es muy importante para nosotros y notamos cuando no está o cuando no está bien, es un jugador fantástico", ha admitido.

"Amo este club, a estos compañeros y a esta afición, pero yo soy más de ejemplos que de palabras. Voy notando que hay más aplausos, más camisetas con mi nombre, y me llena de orgullo y sólo me motiva a darlo todo", sentencia el galo.

Así, Antoine Griezmann ya es a todos los efectos jugador del Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha anunciado hoy un acuerdo con el Barcelona para cerrar el traspaso del delantero francés hasta junio de 2026. El club azulgrana ha vendido a Griezmann por 20 'kilos' al Atlético de Madrid: los rojiblancos se lo habían vendido en su momento por 120. Un negocio redondo.