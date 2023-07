Golpe para el FC Barcelona: la UEFA le sanciona con 500.000 euros por declarar erróneamente beneficios en 2022

El FC Barcelona recibió una multa de 500.000 euros este viernes por parte de la Cámara primera del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA "por declarar erróneamente, en el ejercicio 2022, beneficios por enajenación de activos intangibles (distintos de traspasos de jugadores) que no son ingresos relevantes según la normativa".

Por su parte, la UEFA confirmó este viernes las decisiones de la cámara, tras concluir la evaluación del requisito de equilibrio financiero que abarca los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. A su vez, recordó que ésta es la última vez que examinó a los clubes sobre la base del "antiguo" reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero (FFP), según la edición 2018.

Sanciones y cumplimientos de otros clubes

Junto con la sanción al conjunto azulgrana, también fueron multados por declarar déficits inferiores menores el Manchester United (con 300.000 euros) y el Konyaspor y el APOEL (con 100.000 euros cada uno).

Mientras que por otro lado, la cámara ha concluido que Paris Saint Germain, AC Milan, AS Monaco, AS Roma, Inter de Milán u Olympique de Marsella, entre otros, cumplieron con los objetivos fijados para el ejercicio 2022. No obstante, el CFCB seguirá supervisando el cumplimiento del acuerdo de conciliación durante la próxima temporada.

"El objetivo de los acuerdo de conciliación es acompañar a ambos clubes durante el periodo de transición entre el antiguo reglamento FFP y el nuevo marco regulador de la sostenibilidad financiera con los requisitos de estabilidad", ha explicado la UEFA.

El Caso Negreira sigue en el aire

Es importante destacar que esta multa está relacionada con los informes que pasaron desde el equipo catalán. Algo que no tiene nada que ver con el Caso Negreira (por el cual el club está siendo investigado y podría recibir una dura penalización).