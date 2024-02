Giovanni Padovani, condenado a cadena perpetua por el inhumano asesinato de su exnovia

El Tribunal de lo Penal de Bolonia (Italia) ha condenado al futbolista Giovanni Padovani a cadena perpetua por el crimen de su exnovia Alessandra Matteuzzi, quien fue asesinada a martillazos, patadas y puñetazos cerca de su casa en Bolonia el 23 de agosto de 2022. Un juicio en el que se acusaba al agresor de homicidio agravado por premeditación, acoso, motivos frívolos y vínculo afectivo, según lo solicitado por la Fiscalía. Padovani tenía entonces 28 años y su expareja 56.

Ante los presentes en la sala, Padovani intentó explicar que no estaba cuerdo en el momento del asesinato: "Ya no soy ese hombre, no pensaba en ello. Pero si crees que es normal matar a una mujer tan bella e inteligente como Alessandra, entonces merezco una cadena perpetua. Si reconoces una perturbación en lo que he hecho y en lo que todavía tengo, considera todo sin dejarte influenciar por la opinión pública". Y apostilló: "Lo que he hecho es muy grave e imperdonable".

El entonces jugador del Sancataldese de la Serie D, equivalente a la Cuarta División de Italia, protagonizó un crimen que todavía conmociona al país tras herir a Matteuzi propinándole patadas, puñetazos y golpeándola con un martillo, después con un bate de béisbol y finalmente con un banco que trajo de un jardín cercano al lugar de los hechos. Le destrozó el cráneo y la cara. A los vecinos de la víctima, que intentaron en vano detenerlo, les gritó: "No me importa ir a prisión, tengo que matarla". Alessandra falleció tras 20 minutos de agonía.

Denuncia por acoso

La relación entre ambos llevaba un año con altibajos. No obstante, Padovani pronto mostró un comportamiento obsesivo y persecutorio: le había robado contraseñas de redes sociales, cámaras de videovigilancia, correos electrónicos y la obligaba a realizar videollamadas constantemente para comprobar con quién y dónde estaba. Tres semanas antes del crimen, la víctima le había denunciado a la Policía. La Fiscalía había abierto una causa por acoso, pero no se habían tomado medidas cautelares contra el hombre.

"Siempre hemos creído que todas las circunstancias agravantes reconocidas hoy por el Tribunal existían desde un punto de vista técnico. Lo cierto es que se ha producido una tragedia: la cadena perpetua puede dar satisfacción porque se ha hecho justicia, pero nunca te deja feliz, nunca", opina el abogado Antonio Petroncini, quien, junto a Chiara Rinaldi, representa a la familia de Alessandra Matteuzzi.

Ahora, Padovani tendrá que cumplir cadena perpetua además de pagar una indemnización a los familiares de la víctima.

