Borja Bastón amarga al Getafe y da el empate al Eibar en la recta final

Un gol de Borja Bastón para el Eibar al final del partido ante el Getafe bastó al cuadro vasco para sumar un punto que amargó al cuadro de Fran Escribá, que sigue coqueteando con el descenso tras una gran actuación del delantero armero y del japonés Inui, auténtico agitador del duelo. Todas las señales de alarma estaban activadas en el Coliseum Alfonso Pérez, donde, una vez más a final de temporada, el público del Getafe iba a sufrir por la salvación.

Hace mucho tiempo que en ese estadio no sueñan con objetivos interesantes y parecen condenados a pasar sobresaltos para seguir en la Liga BBVA. Desde que ganaron al Espanyol hace 2 meses, en unos días en los que se llegó a hablar de Europa, el Getafe sumaba 9 partidos sin ganar con 8 derrotas y un empate. La última, en el Camp Nou frente al Barcelona por 6-0 pudo hacer daño en un grupo de jugadores que necesitaban ganar al Eibar sí o sí.

No había excusas, inmerso en puestos de descenso por primera vez desde que comenzó su pésima racha de resultados, el conjunto vasco no podía llevarse ningún punto del Coliseum. Los hombres de José Luis Mendilibar hace tiempo que buscan una victoria para sellar la salvación y por eso la empresa del Getafe no iba a ser fácil. Fran Escribá recuperó a cinco jugadores, que entre lesiones y sanciones no pudieron viajar a Barcelona el pasado fin de semana.

En un intento de salir al ataque, sentó en el banquillo a Juan Rodríguez y apostó por Álvaro Medrán para dar más creatividad al Getafe, que además salió con dos delanteros, Álvaro Vázquez y el serbio Stefan Scepovic. Esa idea le funcionó cerca de 20 minutos, en los que protagonizó sus mejores acciones antes de acabar superado por el Eibar, que poco a poco fue a más en el choque con el japonés Takashi Inui y Borja Bastón como mayores agitadores.

Velázquez abre la lata

En esos primeros compases del choque, pudieron marcar primer Álvaro Vázquez tras una buena jugada del brasileño Wanderson y Stefan Scepovic, que no acertó con un remate delante de Riesgo cuando tenía todo a favor para marcar. Al final, de nuevo como hace un par de jornadas ante el Sevilla, fue el central uruguayo Emiliano Velázquez quien marcó con un remate de cabeza.

El charrúa sumó su tercer tanto del campeonato, sólo uno por debajo de Álvaro y Scepovic y dos del máximo goleador del Getafe, Pablo Sarabia. Ese dato delata una falta de gol alarmante en un equipo que se descompuso poco a poco y pudo marcharse al descanso con un empate en el marcador. Sin embargo, las buenas acciones de Inui y Borja Bastón no tuvieron su premio y el Eibar, que tuvo una clarísima de su delantero que se paseó por la línea de Vicente Guaita, acabó marchándose al descanso con una injusta derrota por un gol de diferencia.

Esa tendencia negativa para el Getafe continuó durante los primeros compases de la segunda parte. Aunque luego se corrigió con la salida de Víctor Rodríguez por Scepovic para sujetar el centro del campo, el Eibar siempre dio una sensación de peligro tremenda para el conjunto madrileño. Y, además, casi siempre con el mismo protagonista Inui.

El japonés, después de la mejor ocasión del Getafe en la segunda parte tras un cabezazo al palo de Álvaro, asustó a la parroquia azulona con un disparo desde fuera del área que golpeó en el poste derecho de Guaita. El Getafe siguió jugando con fuego casi hasta el final y al final se quemó.

De nuevo, como no, Inui, protagonizó el jarro de agua fría para el equipo de Escribá. El japonés selló su gran actuación con una buena jugada que acabó metiendo de tacón Borja Bastón. Su gol número 17 en Liga amargó al Getafe, que incluso pudo perder si no llega a ser por una última parada de Guaita salvadora. La situación del Getafe, no pinta nada bien.