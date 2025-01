Frimpong pide perdón por su patada al ramo de flores del Metropolitano

El Atlético de Madrid venció por 2-1 ante el Bayer Leverkusen este martes en una noche épica de Champions League que no estuvo exento de polémica, sobre todo por la celebración de Jeremie Frimpong después del gol de Piero Hincapié. Un acto que ha provocado que el lateral neerlandés pida perdón en sus redes sociales.

El futbolista del Bayer Leverkusen llegó al córner tras el tanto de su compañero, donde sus compañeros estaban festejando, y dio una patada al ramo de flores de la aficionada Margarita en honor a Pantic. El gesto no sentó nada bien a los atléticos y José María Giménez se encaró a él, así como los hinchas colchoneros que se encontraban en el estadio.

Asimismo, Frimpong también ha recibido críticas por lo que hizo a través de las redes sociales. "No te metas con el Atleti", publicó la cuenta en inglés del Atlético de Madrid en la red social X pasada la medianoche y una vez consumado la victoria rojiblanca con una foto en la que se veía el citado ramo de flores.

Horas después, como decimos, fue el propio Frimpong quien pidió disculpas en X: "Después del partido de ayer, me enteré la tradición del ramo de flores en el Metropolitano. No lo sabía y en el momento del gol me dejé llevar por la emoción y cometí un error", ha escrito el jugador del Bayer en su publicación. Un mensaje en inglés que cerró con una frase en español: "Perdón a la afición del Atlético y especialmente a Margarita".

¿Por qué hay un ramo de flores en el Metropolitano?

El ramo de flores de cada partido en el estadio rojiblanco es colocado por Margarita, una hincha del Atlético de Madrid. El origen de la historia está en Milinko Pantic, leyenda colchonera y uno de los grandes artífices del Doblete de Liga y Copa del Rey en la temporada 1995-96.

Según reconocieron ambos, Margarita colocó inicialmente cuatro claveles en un encuentro en el Calderón frente al Athletic Club en 1996, adivinando que iban a marcar cuatro goles. Así fue, con el segundo de ellos anotado por el futbolista serbio.

Tras ello, Margarita quiso poner un ramo en honor a su ídolo en la córner donde tan buenos centros ponía... y así ha sido en cada encuentro durante más de dos décadas. Toda una tradición rojiblanca.

