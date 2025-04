Flick juguetea con la vuelta de Ter Stegen: "¿Szczesny hasta el final? No lo puedo decir al 100%"

Wojciech Szczesny, una de las revelaciones inesperadas del Barcelona de Hansi Flick, se mostró este lunes dispuesto a aceptar que Marc-André ter Stegen recupere la titularidad si vuelve a tiempo para el tramo decisivo de la temporada. El guardameta polaco, que llegó a mitad de curso como refuerzo por la lesión de rodilla del alemán, aseguró que ambos mantienen "una muy buena relación".

Desde la sala de prensa del Signal Iduna Park de Dortmund, Szczesny explicó que aunque estaría "de acuerdo" con una eventual decisión de los técnicos de devolver la portería a Ter Stegen, su deseo es disputar la Champions League, un título que todavía no ha conseguido.

"Espero que si la decisión es en la otra dirección, Marc lo entienda también. Tenemos una gran relación y lo que pase es decisión de Hansi y la respetaremos", subrayó en su primera comparecencia ante los medios como jugador del Barça.

El polaco insistió en que no existe conflicto alguno con Ter Stegen, ya que ambos son conscientes de la situación. "Cualquier cosa que pase lo entenderemos y lo respetaremos, porque los dos queremos lo mejor para el equipo", reiteró.

Preguntado sobre si se considera mejor que su compañero, Szczesny fue claro: reconoció el prestigio del meta germano y evitó cualquier comparación directa. "Él ha ganado la Champions y yo no. Lo admiro mucho, por lo que compararnos no tiene mucho sentido. Él ha vuelto a entrenar y cuando pueda volver, no hay porteros que se puedan comparar con él, por lo que no tiene ningún sentido hacer comparaciones. Está volviendo a los entrenamientos después de una lesión muy importante y la verdad es que cuando se recupere al 100% no habrán muchos porteros a su nivel", explicó.

En cuanto a su futuro, el internacional polaco aseguró que no es momento de pensar en la renovación de su contrato. "Tengo firmado hasta finales de temporada y quiero centrarme en los grandes partidos que quedan. No quiero perder la energía con cuestiones del contrato o sobre mi futuro. Quiero dar la mejor versión de mí mismo para el Barça", afirmó.

Flick no se fía del 4-0 de la ida

Por su parte, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, evitó pronunciarse sobre qué portero ocupará la meta azulgrana en el tramo final de la temporada: "En el mundo del fútbol todo puede cambiar, es imprevisible. No podemos decir al cien por cien lo que pasará", comentó antes del partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.

En cuanto al encuentro, el alemán ha advertido de que, pese al contundente 4-0 logrado en la ida, el partido de vuelta será complicado: "Tenemos suerte de contar con un 4-0 porque el partido de mañana será difícil. El resultado es importante, pero quiero que mi equipo demuestre lo bueno que es, que disfrute de jugar y competir contra uno de los mejores equipos de Europa. Tenemos que estar centrados. El 4-0 en Barcelona fue genial y queremos mantener ese nivel".

Flick aseguró que el Barça saldrá con intención de imponer su identidad sobre el césped: "El factor ambiental es muy importante contra equipos como el Dortmund, nos ayudará a estar más concentrados", subrayó el técnico, que confía en el impulso anímico de jugar en un estadio tan exigente.

¿Jugará Dani Olmo en la vuelta?

En cuanto al estado físico de Dani Olmo, recién reincorporado tras recibir el alta médica, el entrenador culé prefirió mantener la incógnita sobre su participación: "Ya veremos mañana si puede jugar o no. Dani tiene mucha calidad y nos ayuda mucho, es un jugador importante, aunque a veces no podamos contar tanto con él para que se recupere y no esté tan cargado de minutos. Estamos muy contentos de que esté con nosotros", apuntó.

Por otro lado, lamentó la baja por lesión de Alejandro Balde, aunque destacó la evolución del joven Gerard Martín. "Queremos que vuelva lo antes posible. Cuando perdemos a un jugador nos vemos resentidos, pero Gerard Martín ha mejorado mucho y tenemos plena confianza en él", dijo.

Flick también se refirió al caso de Íñigo Martínez, quien está apercibido. Aunque admitió su preocupación por una posible amarilla que le dejaría fuera de una hipotética ida de semifinales, evitó confirmar si lo reservará este martes.

