Figo, a la gresca con la prensa catalana: "Tenéis algo contra mí"

El portugués Luis Figo, exjugador, entre otros, del FC Barcelona y del Real Madrid, explicó este lunes, al ser preguntado si se había alegrado más por la derrota del equipo culé o por la victoria del conjunto blanco, que él no se alegra "de que pierda nadie", porque es un "deportista".

El Real Madrid venció el sábado en Getafe (1-5) y el Barcelona perdió el domingo en casa ante el Valencia (1-2), por lo que ahora los de Luis Enrique son líderes, pero con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, al que supera por mejor balance en sus enfrentamientos.

El equipo que dirige el francés Zinedine Zidane es tercero, a un punto de los blaugrana, aunque también en desventaja respecto a ellos en cuanto al balance de enfrentamientos.

Figo, de 43 años y 127 veces internacional con Portugal, contestó de esta manera al ser preguntado en una rueda de prensa en el marco de los Premios Laureus por una periodista de Cataluña, con cuyos miembros no habla desde hace uno cuantos años.

"No suelo contestar a la prensa catalana, pero te voy a contestar porque eres guapa", le indicó Figo a una periodista del canal de televisión 8TV. "No me alegro de las derrotas de los demás, porque soy un deportista. No sé lo que tenéis en Barcelona contra mí", apuntó el portugués.

"Pasé cinco años maravillosos allí y me fui por razones de dinero, de familia y de falta de reconocimiento", explicó Figo, que abandonó el equipo blaugrana para fichar por el Real Madrid, la temporada 2000-01.

"Honestamente, tanto el sábado, como el domingo, estuve jugando al golf y no vi ninguno de los dos partidos. Mi vida no solo depende del fútbol, hay otras cosas", añadió. "Las dinámicas surgen y no es normal que el Barça haya perdido tanto partidos seguidos. No depende de la calidad de los jugadores", indicó el luso, que en la Liga de Campeones ve favoritos "al Real Madrid y al Bayern de Múnich".

La Liga, más tensa

"La Liga española se ha abierto y todo puede pasar. Ahora las cosas se ponen más tensas", indicó Figo, a quien, como madridista le pasó algo parecido, en la época de su compatriota Queiroz (temporada 2003-04).

"Puedes estar toda la temporada muy bien y en una semana se cruzan los resultados. No estás tan bien y se te viene todo encima. Hay partidos en los que puedes tener diez ocasiones claras y no le metes un gol al arco iris. Esto pasa en el mundo del fútbol".