Fernando Torres y su polémica salida del Liverpool: "Me apuñalan, me traicionan"

Fernando Torres ha mostrado su lado más humano en el documental 'El último símbolo', producido por Atresmedia Studios y estrenado en Amazon Prime. El Niño, que siempre se ha caracterizado por su saber estar, ha cargado duramente contra la directiva del Liverpool.

"Me apuñalan, me traicionan. El director deportivo no le importaba que me fuera, solo hablaba de mi salida, de cuánto, de dónde... Lo vi en la prensa al día siguiente que buscaban un culpable", reconoce Torres, que fue un referente para la afición red hasta el momento de su marcha al Chelsea.

Fernando Torres también habla en el documental de su difícil relación con Diego Simeone durante los últimos años en el Atlético de Madrid. El Niño asegura que conoce muy bien al Cholo y que para él nuca fue el delantero titular.

"No sé si fue algo personal, profesional o un poco de ambas. Entiendo la complejidad de gestionar una llegada como la mía. Hubo un momento en el que todo se desmoronó. En su cabeza nunca fui el delantero titular. Puedes aceptar la realidad de que no estás para cuarenta partidos de titular, pero nunca no estar ni siquiera entre los convocados", reconoce Torres en este documental producido por Atresmedia Studios.