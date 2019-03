Fernando Torres: "Lo importante es lo que está por delante, lo mejor está por llegar"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres se mostró cauteloso de cara al "favoritismo" que el club rojiblanco ha cobrado tras su pase a semifinales de la Liga de Campeones y los tropiezos del FC Barcelona en la Liga BBVA, resaltando que el equipo "sólo piensa" en el partido del miércoles frente al Athletic ya que no deben "saltarse" ningún paso, pero asegurando que "lo mejor está por llegar".

"Ahora mismo sólo miramos al próximo partido en Bilbao el miércoles, no miramos mas allá porque creo que el lema de 'partido a partido' hay que saber bien lo que significa, tenemos que dar los pasos uno a uno y no saltarnos ninguno porque si no puede no llegar. No tenemos que mirar mas allá del miércoles, el resto queda muy lejos", declaró Torres en el acto de presentación del 'LG G5' en Madrid.

En ese aspecto, el de Fuenlabrada señaló que están "todos ilusionados" y "disfrutando" de un "gran momento" ya que creen que "lo mejor está por llegar". "No hay que conformarse con lo conseguido, desde el trabajo y la humildad todo el equipo entendemos que lo importante es lo que está por delante y lo mejor está por llegar. Como grupo creemos en lo que hacemos y en el camino que hay que seguir", añadió.

Mucho trabajo por delante

Por ello, afirmó que es "negativo" pensar en lo que va pasar "cuando todavía no ha pasado" ya que "hay muchos partidos que solucionar por delante", de cara a un posible doblete una vez clasificados para semifinales de la Liga de Campeones y colíderes en Liga.

"Tuve la suerte del doblete como aficionado y desde dentro como jugador de la cantera y son recuerdos con detalles que tengo muy recientes, pero queda muchísimo y no podemos quitar la vista de lo mas inmediato. He vivido cosas buenas, malas, en todos los aspectos, y me falta ganar un título, sería fantástico tener ese recuerdo dentro de unos años y el único camino hacia eso es el trabajo. Estamos en buena dirección para seguir creyendo", recalcó.

Sin embargo, "no sabe lo que le está pasando" al FC Barcelona, pero recordó que "cuando las cosas salen mal" es cuando "toca estar juntos y remar" como ya hicieron ellos cuando tuvieron "baches". pero que al no "bajar los brazos" permiten al Atlético estar en la situación actual.

Ni caso a Lorenzo Sanz

"El FC Barcelona se ha dejado puntos y la situación respecto hace un mes es muy diferente, por eso no hay que dejar de creer, como nuestra afición que no ha dejado de creer desde el primer día y tienen su recompensa. Esperemos que tengan más premios", concluyó.

En ese aspecto, el madrileño reconoció que la 'Champions' es "un reto muy bonito" y que el partido frente al Bayern de Múnich va a ser "fantástico" donde se va a "disfrutar muchísimo", mientras que insistió en que "no vale de nada pensar en lo que va a venir después" y que deben centrarse en cada partido.

Por otro lado, el rojiblanco restó importancia a las palabras del expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz que indicó que espera jugar la final de la 'Champions' contra el Atlético ya que así "la ganarían". "Creo que es una persona absolutamente autorizada para hablar del Real Madrid. Yo cada vez que escucho hablar a Pereira o Gárate hace que me sienta orgulloso de los valores que me representan. Me gustan el mensaje de los atléticos, la humildad, saber lo mas importante es lo que viene. Esta bien soñar, pero hay que estar bien despiertos", comentó.