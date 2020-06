El extravagante look de Cristiano Ronaldo desata las mofas de sus compañeros de la Juventus en Instagram

Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en Instagram y el futbolistas de la Juventus de Turín cuida mucho sus apariciones. Con su último post se las prometía muy feliz: "Empezando el fin de semana con buenas vibraciones y un buen estilo", publicaba el delantero portugués en su perfil de la famosa red social. Se trataba de un atrevido look formado por un conjunto de camisa y bermudas estampadas y unas gafas redondas que recuerdan a las de John Lennon.

La imagen ya acumula más de once millones de 'likes' en Instagram, donde, como dijimos, Cristiano Ronaldo es el rey absoluto. El atuendo es de la firma Louis Vuitton y estaría valorado en más de mil euros. Sin embargo, el look ha provocado un aluvión de comentarios... y de mofas de sus propios compañeros en la Juventus de Turín. Claudio Marchisio, por ejemplo, publicaba varios emoticonos de carcajadas. Bonucci dijo que era "increíble" mientras adjuntaba varios emoticonos cabizbajos. "Buen estilo para pasear por las playas de necocli. Panita", escribía Cuadrado. "Vamos hermano... Buen estilo no sé yo", dijo entre risas Benatia.

Primer día de ballet

Por otro lado, Georgina Rodríguez, pareja del portugués, ha recurrido a su perfil de Instagram para compartir un día muy especial: la primera clase de ballet de su hija Alana Martina y la de Eva, hija de su pareja Cristiano Ronaldo. “Los abrazos fortalecen. Su primer día de ballet. No podemos estar más emocionadas”, escribió la modelo hispanoargentina junto a una imagen en la que aparecen las dos pequeñas compartiendo un tierno momento junto a su hermano Mateo.