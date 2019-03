Del Bosque: "No debí haber dicho lo que dije sobre Casillas, cometí un error"

Vicente del Bosque ha estado en 'Al Primer Toque' de Onda Cero y ha hablado sobre las recientes declaraciones que hizo sobre Iker Casillas. El seleccionador afirmó que el portero se había portado de manera regular con el cuerpo técnico, aunque Del Bosque ha asegurado que ha mantenido un "intercambio de opiniones" con Casillas y todo está solucionado.

"Nuestra situación es como la de un hijo que hace una cosa mal y el padre le regaña, pero a los tres días estás loco por volver a hablarle. Fue una situación incómoda para él, pensaba que debía jugar y quizás no fuimos justos, incluso tardíos con esa explicación", ha afirmado el seleccionador, que ha añadido que "esto no tiene más recorrido".

Del Bosque admite que cometió un error al hacer aquellas declaraciones sobre Casillas. "No debí haber dicho lo que dije. Las personas no somos perfectas y cometí un error. Pero tuvimos un intercambio de opiniones afectivo, como padre e hijo. Y además, el primer paso lo dio el hijo", ha confesado el ya exseleccionador español, que también ha tenido palabras de elogio para Iker: "Son muchos años y es la repera que un chico de la cantera llegue al primer equipo de esa manera".

"El partido de Italia no lo llevamos con el vigor necesario"

Sobre el partido de Italia, Del Bosque ha afirmado que "teníamos todo preparado y hablado" antes del encuentro, pero que luego no salió nada. "No lo llevamos adelante con el vigor que lo debíamos haber llevado. En el segundo tiempo tuvimos una valentía casi suicida que no nos costó más de milagro. Fue un rival muy complicado para nosotros".

Además, Del Bosque ha comentado que seguirá vinculado a la Real Federación Española de Fútbol y no ha opinado sobre el nuevo seleccionador. "Soy contrario a estar vinculado así, pero seguro que llegaremos a una fórmula para que pueda ayudar con algo. No será en facetas técnicas, para que el nuevo que llegue no se sienta amenazado con mi presencia; en España hay muy buenos entrenadores y no opino sobre el nuevo seleccionador".

El exseleccionador también restó importancia a las palabras de Pedro en la concentración española durante la Eurocopa. "Le llamé y me dijo que no se había metido con nadie. Le dije que saliese a decir lo que le pareciera".

"Claro que nos preocupó el asunto de De Gea"

Sobre las informaciones que relacionaban a David de Gea con el caso Torbe, el seleccionador también ha reconocido que les preocupó. "Claro que nos preocupó, pero quiénes somos nosotros como para quitar a alguien que ni ha sido juzgado; le noté fuerte, impropio de un chaval tan joven".

Por último, ha hablado sobre la época en la que los jugadores de Madrid y Barcelona tuvieron momentos tensos con Mourinho en el banquillo. "No podía ser lo que se estaba dando", ha dicho, además de sumar palabras de elogio hacia Pep Guardiola: "Su llegada es muy positiva para la Premier".