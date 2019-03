EL ÚNICO JUGADOR SIN MENSAJE DE DESPEDIDA

Del Bosque revela su descontento con Iker Casillas, que no ha gozado de minutos en la Eurocopa de Francia: "Me sabe mal que no haya estado bien con el cuerpo técnico", añadió el salmantino. Vicente reveló que Casillas es el único jugador al que no ha mandado un mensaje de despedida.