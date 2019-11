España - Rumanía: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de clasificación para la Eurocopa 2020

España y Rumanía cerrarán el lunes a partir de las 20: 45 sobre el césped del Wanda Metropolitano la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. El partido entre españoles y rumanos podrá verse a través de La 1 de TVE.

Los españoles llegan con el objetivo de lograr tres puntos que les permitan ser uno de los seis mejores primeros. Algo que da derecho a ser cabeza de serie en el sorteo que se celebrará el próximo sábado.

'La Roja' viene de ganar cómodamente a Malta en Cádiz. Un contundente 7-0, que les sirvió a los nuestros para dar un necesario golpe de autoridad de cara al próximo 'gran torneo'

En cuanto al once cabe decir, que Robert Moreno lo rotará mucho con respecto al que triunfó ante Malta. Puede ser la primera oportunidad como titulares para jugadores como Dani Olmo, que ya dejó buenas sensaciones en su debut.

Rumanía llega al Wanda tras perder ante Suecia. Una derrota que ha dejado a los de Contra sin opciones de ir de forma directa la próxima Eurocopa. Sin embargo; donde si estará el equipo rumano es en la repesca previa a este torneo.

Pese a no tener ya opción alguna de clasificación, el equipo rumano saldrá con su once de gala, ya que no querrá decepcionar a la amplia colonia de nacionales de este país, que se espera les estén apoyando en el WANDA. Por lo que, se espera que el seleccionador opte por su once de gala.

Posibles alineaciones de España y Rumanía para este partido de clasificación para la Eurocopa 2020

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Iñigo Martínez, Gayá; Busquets, Cazorla, Fabián; Dani Olmo, Morata, Oyarzabal

Rumanía: Tătăruşanu; Mogos, Rus, Tosca, Bancu; Băluţă, Stanciu, Haggi; Mitriță, Puşcaş, Deac