Un equipo de la MLS ficha por un día a un niño de cinco años con un tumor cerebral

El Portland ha anunciado un fichaje muy especial. El equipo de la MLS ha llamado a sus filas a Derrick Téllez un niño de cinco años que le han diagnosticado un tumor cerebral.

El pequeño cumplirá su sueño durante un día, su contrato es válido para un partido con el Portland y su debut está previsto que sea ante el Orlando City. Antes realizará con el equipo el entrenamiento previo.

La jornada de Derrick será muy especial de principio a fin. Llegará al Providence Park en limusina y se unirá al equipo presenciando desde el banquillo el calentamiento y saldrá al terreno de juego como un jugador más para escuchar el himno nacional, antes de reunirse con sus padres para ver el duelo.

We're thrilled to sign 5-yr-old keeper Derrick Tellez to a one-game contract.⚽ Details of his wish: https://t.co/3sLqkjLzAj #WelcomeDerrick pic.twitter.com/5YNzvt3JS9