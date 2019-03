La emotiva carta de Óscar García, exjugador del Barça, a Cruyff

El exjugador del FC Barcelona y actual entrenador del Salzburgo austriaco, Òscar Garcia Junyent, se ha despedido este martes de su "maestro" Johan Cruyff en una carta abierta en la que da '14' gracias al holandés, fallecido el pasado jueves por un cáncer de pulmón, y donde asegura que si es entrenador es por Cruyff y para poder dar "continuidad" a su manera de entender el fútbol.

"Me hice entrenador por ti. Tuve muy claro que a lo que me habías enseñado tenía que darle continuidad y no quedármelo para mí. Fue precisamente ahí, entrenando cuando supe que te habías ido físicamente de esta vida. Digo físicamente porque tú nunca te vas a ir, los genios nunca os vais", señala en sus redes sociales Òscar.

Para el exjugador blaugrana, quien debutó en el primer equipo a las órdenes de Cruyff y quien también tuvo su primera oportunidad en un cuerpo técnico en la selección de Catalunya como asistente del holandés, el legado de Johan es incalculable pero quiso darles las gracias por 14 motivos, ni más ni menos, en homenaje a su dorsal.

Y, en esos puntos, le agradece que trajera su estilo y filosofía de juego al Barça, que le hiciera "amar" el fútbol, las "lecciones" en los entrenamientos, que haya "creado" entrenadores "de primer nivel" con su escuela, y sobre todo por hacerle entender que al fútbol hay que jugar entendiéndolo.

"Gracias por creer en mí como futbolista y hacerme debutar en el equipo de mis sueños. Gracias por hacer lo mismo con mi hermano Roger. Gracias por decidir que fuera él el ultimo jugador del Ajax que llevara tu número 14 antes de retirarlo. Gracias por todos los consejos que me has ido dando para ser mejor entrenador cada día", sigue Òscar.

Más allá de algunos recuerdos "como el del 'Figo en punta'", el ahora técnico del Salzburgo también le da las gracias a Cruyff por escogerle para acompañarle en su aventura como seleccionador catalán, por confiar en él como entrenador, por ayudarle a ir a Tel Aviv como entrenador del Maccabi y por ayudar a tanta gente con su Fundación.

"Podría seguir varios días sin parar dándote las gracias pero me ha parecido oportuno hacerlo 14 veces. Permíteme, también, que lo haga con dos de tus personas más queridas. Estoy seguro que la persona que más ha influido en tu vida ha sido tu mujer. La otra persona es Jordi, tu orgullo y mi amigo. El confió en mí y me dio mi primera oportunidad profesional. Mi obsesión fue y ha sido estar al nivel de confianza que me disteis", apuntó.

También apuntó que, a su juicio, Cruyff se ha ido como quería hacerlo. "Has vivido y te has ido como tú has querido, has vivido mucho y no has tenido que sobrevivir hasta el final. Te has ido orgulloso de tu hijo me hiciste encargado de hacérselo saber. Te has ido dejando a una mujer que ha sabido estar siempre a tu nivel, un nivel inalcanzable para la mayoría de mortales", comentó.

"He tenido el privilegio de conocer primero al mito y después a la persona y tengo que confesarte que nunca pensé que la persona podría estar al nivel del mito pero como en muchas cosas de mi vida, me equivoqué. Solo los genios y las personas especiales pueden hacer sentir a uno especial, y tú lo conseguiste. Gracias maestro", concluyó.