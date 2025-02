La emocionante felicitación del Real Madrid a Cristiano Ronaldo por su 40 cumpleaños

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro cumple hoy 40 años este 5 de febrero de 2025. El portugués, que juega como delantero en el equipo saudí Al-Nassr FC, ha sido cinco veces mejor jugador mundial para la FIFA, con cinco Champions League y la Eurocopa de 2016.

"Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia"

El Real Madrid fue el primero en felicitarle a través de todas sus redes sociales. A las 00:00 horas en punto de la noche de este miércoles, la entidad blanca felicitó al máximo goleador de su historia con unas emotivas palabras que han emocionado sin duda a la afición madridista.

"Querido Cristiano Ronaldo, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida", publicó la entidad madridista en sus redes sociales.

451 goles con el Real Madrid

El astro luso es el máximo goleador en la historia blanca con 451 goles. Marcó una época entre 2009 y 2018, convirtiéndose en algo más que un futbolista para todo el madridismo. Fueron nueve temporadas de blanco donde Cristiano Ronaldo ganó cuatro Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Batió asimismo el récord de goles en una edición de la Champions (17) y fue pichichi en seis ediciones de esta competición. El presidente Florentino Pérez le calificó como "el heredero de Alfredo Di Stéfano".

A lo largo de esos años, Cristiano dejó varios récords para la historia: máximo goleador de la historia del Real Madrid, máximo goleador de la historia de la Copa de Europa (marcó 105 goles en Champions con los merengues); máximo goleador madridista en Liga (312); más partidos de tres o más goles en la historia de la Liga (34); y más tantos en una temporada con el Real Madrid (61).

"Madrid es donde más feliz fui"

El crack luso es consciente de que mucha gente en Madrid le echa de menos: "Es mi casa, España. Mis hijos crecieron allí, mis amigos, jugué en el Madrid. Estaré siempre con el Madrid en mi corazón, es donde más feliz fui. Ahora los niños me ven por redes sociales y por eso me conocen. Mi hijo Mateo es muy del Madrid. Me pica diciendo que Mbappé es mejor que yo", desveló en su reciente entrevista con Edu Aguirre en laSexta.

Sobre su salida del club merengue, Cristiano opinó que su ciclo en el Real Madrid se acabó: "Quería una motivación diferente. Mi salida no me desgastó. El presidente aceptó mi salida, aunque no se portó muy bien conmigo negociando. Él quería volver atrás, pero yo ya no podía. Aprecio y tengo respeto a Florentino, hablo alguna vez con él. No descarto volver un día cuando termine mi carrera y hacer algo chulo".

¿El mejor jugador de la historia?

En esa entrevista, Cristiano también contestó a la eterna pregunta que se llevan haciendo muchos este siglo: ¿es el mejor de la historia? "Yo creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Te lo digo de corazón", respondió sin medias tintas. "Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, pie izquierdo, derecho, estoy fuerte, salgo... Decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo", añadió. También expuso por qué es el más completo: "No siendo zurdo, estoy en el 'top 10' de jugadores que más goles han marcado con la izquierda... y con la cabeza, penaltis, faltas... De la derecha ya ni hablamos".

A por los 1.000 goles... y el Mundial

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo cumple 40 años todavía en plenitud física y con la ambición de seguir jugando al fútbol. Y es que el de Madeira aún sigue teniendo retos en el mundo del fútbol: el próximo es alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional, algo que no ha conseguido nadie en la historia del fútbol. El portugués, eso sí, ha confesado que no es algo que le obsesione. También tiene entre ceja y ceja llegar a disputar el Mundial de 2026 con Portugal.

