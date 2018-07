Eduardo Berizzo, nuevo entrenador del Athletic

Eduardo Berizzo, presentado como nuevo entrenador del Athletic Club para la próxima temporada, avanzó su intención de "hacer mejor" al equipo rojiblanco y de encontrar "un estilo definido" para "ganar partidos".

"Para mí es un honor estar aquí y un reto enorme defender esos valores comunes que creo que tenemos. Agradezco la confianza y espero devolverla con pasión y con trabajo", subrayó el argentino en la rueda de prensa de presentación que ofreció en San Mamés junto al presidente del club rojiblanco, Josu Urrutia.

Berizzo, que adelantó su intención de esforzarse para "tratar de entender el euskera", añadió que además de "razones técnicas de poder ganar" partidos, uno de los motivos que le animaron a fichar por el Athletic fue "ser parte" del "sentimiento y de la filosofía" de un club que "ha generado un alma".

Cuestionado sobre la influencia en su manera de trabajar de Marcelo Bielsa, admitió que su compatriota, que fue técnico del Athletic entre 2011 y 2013, es "un espejo" en el que mirarse y que en su carrera ha sido "un gran constructor" de su estilo.

"En las comparaciones con él siempre voy a estar en desventaja ante una persona tan generosa que me ha construido y enriquecido y de la que he aprendido mucho también en cómo encarar esta profesión. Me unen muchas ideas con Marcelo en lo futbolístico y también en lo extrafutbolístico", explicó.

Berizzo no quiso profundizar en las "carencias" que observó en el Athletic de la pasada campaña "por respeto" al anterior técnico, José Ángel Ziganda, aunque sí comentó que la temporada del equipo rojiblanco "invita a una reacción" en la próxima.

Acerca del grupo del que va a disponer, el entrenador de Cruz Alta confesó que ha visto "todos" los partidos del Athletic de la pasada temporada, aunque necesita "más información", que recabará en los próximos días, para hacer una "mejor evaluación" de las necesidades.

"Tengo un conocimiento amplio de la plantilla del primer equipo y del B y debemos ajustar la mirada para hacer un grupo sólido donde todos se sientan protagonistas. Me gustan las plantillas de 25 jugadores más los jóvenes y tengo la intención de brindar la oportunidad a la gente que se lo merezca", explicó.

Berizzo, además, fue rotundo al afirmar que "no" ha pedido al club ningún fichaje en concreto y destacó que los dos futbolistas fichados por ahora por el club bilbaíno, Ander Capa y Cristian Ganea, la "agradan" y le parecen dos jugadores "interesantes".

El argentino añadió que la plantilla rojiblanca "ofrece un equilibrio entre jóvenes y veteranos que puede ser una gran simbiosis". "El equipo necesita gente experimentada, pero también de la furia de los que llegan al primer equipo. La idea es que entre todos construyamos un equipo que no tenga edad sino la ambición común de ganarle al que está enfrente", dijo.

Berizzo, por último, confirmó que su equipo de trabajo lo completarán Ernesto Marcucci, Pablo Fernández (preparador físico), Carlos Kisluk (entrenador de porteros), Roberto Bonano y Mariano Uglessich, que ya le acompañaron en su última etapa en el banquillo del Sevilla. "Somos un cuerpo técnico en el que todos nos encargamos de muchas cosas y que nos cambiamos las funciones dentro del año e incluso en cada entrenamiento", comentó.