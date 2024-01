Duras críticas a Mbappé de un campeón del mundo: "Espero que se vaya, de corazón"

¿Seguirá Mbappé en el PSG o cambiará por fin de aires? El 2024 se presenta como un año clave para el futuro de Kylian, quien acaba contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio: ¿renovará con el club parisino o firmará por otro club? Desde este 1 de enero ya es libre para negociar su futuro, pero esta cuestión no es la primera vez que se plantea y algunos en Francia parecen estar ya cansados.

Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, es uno de ellos: "Tengo la impresión de que cada seis meses es: se queda, se va... Eso me molesta. Estoy harto de esto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de estar en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar charlatanerías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa", opinó el exjugador en Rothen s'enflamme de RMC.

Dugarry, ex de AC Milan o Barcelona, tiene claro qué quiere que haga Mbappé: "Espero que se vaya, de todo corazón. Creo que se está estancando. Encuentro que en sus duelos es cada vez más predecible, le falta fuerza, carácter en la pelea. Encuentro que desaparece con demasiada frecuencia de ciertos combates. Con la actitud, con los brazos cada vez más levantados, es algo bastante negativo que envía".

Dugarry pidió también en RMC que Mbappé piense más en lo colectivo que en lo invididual: "Hasta que se demuestre lo contrario, el fútbol es un deporte de equipo. No lo contrataron por las estadísticas, sino para que su club ganara la Champions League. Este no es el caso en este momento".

'Parece un niño pequeño'

El campeón del mundo en 1998 criticó asimismo la actitud de Kylian. "Quería todo el poder, ser el líder del equipo, y ahora que lo es, parece un poco un niño pequeño. A veces da la impresión de que el traje le queda demasiado grande. Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, le ponen de delantero centro. Siento que está un poco perdido, no hay simbiosis. Lo entiendo, por lo que pasó el verano pasado, cuando se quedó fuera. Las cosas no van bien en el PSG desde hace unos meses", terminó en Rothen s'enflamme.