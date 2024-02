La dura respuesta de Ancelotti a Xavi: "No bajo a este nivel"

Carlo Ancelotti contestó con brevedad pero con dureza las declaraciones de Xavi Hernández, quien dijo que LaLiga "está adulterada por completo" y que "lo ve un ciego", asegurando que el entrenador del Barcelona baja "a un nivel que no es para profesionales".

"Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español"

"Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales", dijo el entrenador del Real Madrid cuando fue cuestionado por la frase de Xavi.

De la misma manera respondió a las acusaciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta: "No bajo a este nivel", insistió cuando se le trasladó una segunda pregunta desde los medios de comunicación por las declaraciones de las últimas horas desde la Ciudad Condal.

Ancelotti, que mantenía una relación cordial con Xavi, quedó muy decepcionado por las declaraciones del entrenador catalán tras el Real Madrid-Almería y las decisiones tomadas por el colegiado Hernández Maeso del partido a instancias del VAR.

Elogia a Simeone

El entrenador blanco resaltó la importancia del derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid, frente al que espera otro duelo "muy competido e igualado", sobre todo por tener enfrente a Diego Pablo Simeone, "uno de los entrenadores más difíciles" a los que se ha enfrentado en su carrera.

"Este es otro partido importante, esta es la tercera vez que nos enfrentamos en poco tiempo y siempre han sido partidos muy competidos e igualados, con un gran espectáculo y creo que será lo mismo este domingo teniendo en cuenta el valor del rival y la importancia del partido. Nos viene bien volver al Bernabéu, que siempre nos ha ayudado", apuntó Ancelotti este sábado en rueda de prensa.

Rüdiger no está descartado

Por otro lado, la presencia de Antonio Rüdiger en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid del Santiago Bernabéu no está descartada para el de Reggiolo, que anunció que convoca al central alemán y esperará hasta última hora a su recuperación, dejando abierta una nueva vía con Eduardo Camavinga.

"Rüdiger ha mejorado mucho entre ayer y hoy. Esperamos la misma mejoría entre hoy y mañana. Lo evaluaremos mañana y tomaremos la decisión", reveló Ancelotti tras el segundo día de ausencia del alemán en el grupo por el fuerte golpe recibido en Getafe en el muslo izquierdo que le provocó un hematoma.

"Es un golpe en un músculo que no es tan importante, el vasto interno. Nos da confianza que ha mejorado mucho en las últimas 24 horas. Estará en la convocatoria y mañana voy a decidir si va a jugar o no", abundó el italiano.

¿Camavinga de central?

Preguntado Ancelotti por Dani Carvajal y Ferland Mendy como soluciones de urgencia para ser la pareja en el centro de la defensa de Nacho Fernández, si Rüdiger no llega a tiempo y por la baja por sanción de Aurélien Tchouaméni, el técnico italiano añadió a Eduardo Camavinga por su perfil.

"La tercera opción puede ser Camavinga de central. Nunca ha jugado pero el perfil lo tiene. Saca el balón muy rápido, es muy contundente en los duelos, es muy rápido. Son las tres opciones y las tres me dan confianza. Creo que lo pueden hacer muy bien mañana. En mi opinión personal, el trabajo de central es el más sencillo en el fútbol porque usas más la cabeza que la energía, por eso creo que los tres lo pueden hacer bien", analizó.

'Carletto' justificó la decisión tomada, tras las graves lesiones de Èder Militao y David Alaba, de no acudir al mercado en busca de un central, consciente del riesgo que se tomaba a corto plazo en caso de que les pasase algo a Rüdiger o Nacho.

Militao, para abril

"Hemos pensado que después de la lesión de Alaba, podíamos retrasar a Tchouaméni en emergencia y lo ha hecho bien. Ahora es emergencia absoluta si Rüdiger no juega pero es solo por un partido. No es para toda la temporada porque Militao volverá en abril o final de marzo. Empieza a estar muy bien", reconoció marcando ya una fecha para la recuperacón del brasileño