El divertido test personal de Courtois y su mujer Mishel Gerzig: "Buena broma"

Thibaut Courtois y Mishel Gerzig se han sometido a un divertido y personal test como pareja, coincidendo con el estreno del documental 'Courtois: La Vuelta del Número 1', producido por Wakai Media y disponible en Prime Video. El portero del Real Madrid y la modelo israelí responden a varias preguntas personales sobre su día a día como pareja.

La primera pregunta es ¿quién es más gracioso?, una primera cuestión sobre la que no hay acuerdo entre Courtois y Mishel Gerzig. "La gente se ríe más conmigo", asegura el portero belga. Pero la modelo israelí no está muy de acuerdo: ""Es que ahora no puedo decirlo bien, porque mi español es fatal, pero sabes que yo". Courtois le acaba dando la razón: "Lo que ella quiera".

La segunda pregunta es ¿quién es más presumido? El portero del Real Madrid considera que Mishel es más presumida: "Estás muchas horas delante del espejo. Como cuando vamos a cenar, que tengo que esperar una hora a que estés lista". Pero la modelo israelí tampoco está conforme con eso: "Él tarda más. Tienes solo camiseta, pantalón, zapatos y gel. Ya está. Yo tengo joyas, maquillaje, bolso, zapatos...", apunta Gerzig. "Pues ya sabemos la respuesta", zanja Thibaut Courtois.

"Más de tres años esperando y todavía espero para mi cerna romántica"

A la pregunta de ¿quién cocina mejor? Courtois no lo duda: "Yo, es un talento que tengo bien guardado". La respuesta de Mishel Gerzig vuelve a no coincidir con lo que afirma el portero belga: "Buena broma... Más de tres años esperando y todavía espero para mi cerna romántica", apunta Mishel Gerzig.

En la que sí coinciden es en la pregunta de ¿quién es más ordenado? Aquí los dos coinciden en que la modelo israelí es la más ordenada. "Sin mí, tu vida es caos", le dice Mishel Gerzig a Courtois.

Pero las discrepancias regresan a la hora de saber ¿quién usa más el móvil? "El rey del móvil", le dice la israelí a Courtois. "Lo uso mucho, es verdad. Me gusta estar al tanto de las noticias", reconoce el jugador del Real Madrid, quien también admite que él es el más patoso de los dos.

"Me doy mucho con las puertas, con alguna cosa", reconoce Courtois.

Por último, sobre quién duerme más ambos coinciden: Mishel. "Cuando estaba embarazada tenia excusa, pero ahora no tengo", admite Mishel Gerzig con una sonrisa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com