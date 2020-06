Griezmann da al Atlético una muy sufrida victoria ante la Real Sociedad

El Atlético cada vez es más Atlético. Sufriendo, corriendo, sudando y luchando, el equipo de Simeone consiguió tres puntos ante una aguerrida y fuerte Real Sociedad que tuvo en Rulli y en Willian José la auténtica pesadilla rojiblanca. Con coraje, y con corazón, los del Metropolitano voltearon el tanto de penalti del 12 con los goles de Filipe Luis y de Griezmann. En dos jornadas le ha recortado cuatro puntos al Barcelona...

Nervioso comenzó el Atleti. Con prisas. Con ganas por marcar el segundo antes que el primero. O con ganas de marcar el primero con los pases justos y con transiciones rápidas. Demasiado rápidas. Pues tranquila comenzó la Real. Dominando sin hacer mucho ruido. Maniatando a un equipo rojiblanco que poco a poco se vio superado por un rival mejor plantado.

Manejando el tempo y los tiempos, los de Eusebio se hicieron con el balón y con el control del Wanda tanto en defensa como en ataque. Con dudas atrás, mantuvieron la movilidad de Gameiro y de Griezmann a raya. Y con verticalidad arriba, con Willian José con un uno contra uno ante Oblak que el esloveno tapó bien.

No tan bien tapó otra incorporación de Oyarzabal. El portero rojiblanco no midió bien su salida y arrolló al donostiarra, con el consiguiente penalti que transformó Willian José y que supuso el 0-1 para los de Eusebio. Que supuso también el despertar del Atleti, con un Correa que completó un doblete de fallos delante de Rulli que son los que están lastrando a los de Simeone.

Tuvo otra en la segunda parte, mucho más fácil de marcar que de fallar, para su particular 'hat trick', en el Wanda. Y es que no parecía querer entrar la pelota, al menos no cuando era Correa quien disparaba. Cuando lo hizo Filipe entró sin problemas entre una buena cantidad de jugadores visitantes. Con la derecha, el lateral batió a un Rulli inmenso, que le sacó un cabezazo a Griezmann cuando el Metropolitano ya cantaba el 2-1.

El argentino puso en marcha su forma 'paralotodo', pues le sacó una doble ocasión a Torres y a Godín en un corner justo antes de que la Real tuviera una ocasión clamorosa por medio de Canales. Era un ida y vuelta tras el empate, y tanto Atlético como Real Sociedad daban gran sensación de peligro con cada llegada al área rival.

Pero marcó el Atlético. Marcó Griezmann, que por fin se ha reecontrado consigo mismo y con la afición del Atlético. Saúl la colocó de cabeza en el segundo palo en un envío, Rulli se la comió y Griezmann, en plancha, tocó lo justo el cuero para poner el 2-1 y para hacer que el equipo de Simeone sumé tres importantes puntos. Todo bajo la atenta mirada de Vitolo.

Queda menos para verle a él y a Diego Costa en acción junto con el resto de sus compañeros. De momento, el equipo de Simeone sigue invicto en la Liga y a seis puntos del Barcelona, con un Clásico a la vista este mes de diciembre.