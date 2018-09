Diego Costa se queda seco en LaLiga: suma 16 jornadas sin marcar un gol

No se le ve muy preocupado, pero lo cierto es que si un delantero vive del gol Diego Costa no está atravesando por su mejor momento deportivo. El de Lagaro no marca en LaLiga desde el pasado 25 de febrero, cuando anotó ante el Sevilla, y suma ya 16 jornadas sin saber lo que es celebrar un gol propio en la competición.

Peleón como siempre, el 18 de la pasada temporada y el 19 de ésta no es que esté precisamente acertado de cara a gol. Ante el Real Madrid, en una jugada decisiva con un mano a mano ante Courtois, el hispano-brasileño falló el que pudo haber sido el 0-1 en el Bernabéu, y su repertorio futbolístico no estuvo a la altura de lo que suele estar.

Porque si en la Supercopa de Europa en Tallín destrozó a los blancos, en el derbi liguero la Pantera pareció ser un gato que Ramos y Varane domesticaron. Con poca garra, en la segunda mitad apenas ganó duelos a los centrales y estuvo lento tanto de ideas como de movimientos.

Tampoco pudo ayudar a un Griezmann que sí es cierto que se sirve del estilo de Costa para vivir más alegre, libre y feliz en el campo. El francés no tuvo su día en el derbi, fallando también un mano a mano ante Courtois, aunque ante el Huesca sí anotó el 1-0 gracias, precisamente, a una asistencia de Diego Costa.

Sin embargo, su aportación anotadora en el torneo de la regularidad está lejos de los guarismos logrados en su último curso de rojiblanco y sus temporadas en el Chelsea. Al menos en Liga, porque en Europa hizo un doblete en la Supercopa y ya ha marcado un gol en Champions. Fue ante el Mónaco, y sirvió para empatar un encuetro que los rojiblancos terminarían ganando.

Queda ver eso sí a ese Diego Costa en Liga, pues todavía no ha arrancado desde que volvió hace más de un año a pesar de que este 2018 sí ha realizado pretemporada normal y está disponible desde el comienzo del curso. Carácter tiene, lo demás vendrá solo... para bien del Atlético.