Diego Capel oficializa su marcha al Génova

El extremo español Diego Capel, de 27 años, oficializó su marcha al Génova italiano después de militar las últimas cuatro temporadas en el Sporting de Lisboa, club que podrá percibir hasta 1,3 millones por la transacción.

"Me da pena no poder despedirme de los hinchas en el estadio, pero quiero agradecerles los años maravillosos que me dieron por el apoyo que siempre me mostraron también en los malos momentos", dijo en su mensaje de despedida el ex jugador del Sevilla.

El club confirmó el acuerdo en un comunicado y expuso que podrá rendir a las arcas hasta 1,3 millones, supuestamente dependiendo de ciertos objetivos. Además, el Sporting se quedará con el 50 % de los derechos económicos del internacional español en caso de que se produzca una futura transferencia.

Capel fue contratado por el club verdiblanco en el verano del 2011 procedente del Sevilla a cambio de 3,5 millones de euros más otro posible millón en concepto de incentivos. Sin espacio en el plantel que dirige el exentrenador del Benfica Jorge Jesús, al extremo se le buscaba equipo debido a que su vínculo expiraba en el 2016, cuando podría salir gratis.

Capel, muy querido por la hinchada por su garra, vivió dos tumultuosas primeras temporadas a nivel deportivo e institucional, en las que, paradójicamente, fue titular habitual. En su primer curso, en el que jugó (49) y anotó más (7), llegó a unas semifinales de Liga Europa en abril del 2012, cuando fue apeado por el Athletic de Bilbao (3-1, en la vuelta), a pesar de haber vencido la ida de aquella eliminatoria con un golazo suyo (2-1) en Lisboa.

En las dos últimas temporadas, coincidentes con la estabilización del club, su importancia decayó y en el último curso fue suplente habitual. Su único título en Portugal fue precisamente la Copa de Portugal lograda el pasado mayo ante el Sporting de Braga (2-2, penaltis).