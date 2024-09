'Dibu' Martínez propina un manotazo a una cámara tras la derrota ante Colombia

Emiliano 'Dibu' Martínez pagó anoche la derrota de Argentina (2-1) ante Colombia con una cámara de televisión a la que propinó un manotazo cuando le seguía tras el partido ante la selección cafetera en Barranquilla. El portero argentino apartó la cámara con su mano y visiblemente enfadado tras la derrota de la Albiceleste en la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Muchos seguidores recalcaron en las redes sociales el mal perder del portero del Aston Villa y la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos emitió una nota en la rechazó "el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez hacia un camarógrafo luego de finalizar el partido".

En dicho comunicado también se solicita a la FIFA " una sanción ejemplar" contra el portero argentino "que no es ejemplo para las nuevas generaciones".

Con la victoria por 2-1 Colombia rompió una racha de 31 años sin ganar a la Albiceleste en el estadio Metropolitano de Barranquilla. James fue clave con una asistencia y un gol desde el punto de penalti.

Habla el operador de la cámara golpeada: "Quería decirte que tranquilo, hermano"

Jhonny Jackson, el operador de la cámara golpeada por Dibu Martínez, ha hablado sobre lo ocurrido en Noticias RCN de Colombia.

"'Dibu', hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de 'steady', siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha, después de 90 minutos todos están cansados, y busco reacciones", explicaba, relatando que lo vio saludando a los porteros suplentes y no dudó en acercarse a él. "De la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando. Me dio mucha rabia pero no le dije nada en el momento", explica el cámara.

"Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... p'alante 'Dibu'", finaliza Jhonny Jackson.

