Desvelan la conversación entre Munuera Montero y Mbappé: "Es una falta de respeto, un desprecio"

Dos días después del partido entre el Real Madrid y el Espanyol en el Santiago Bernabéu, encuentro correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, ha salido a la luz toda la secuencia de la conversación entre el colegiado Munuera Montero y Kylian Mbappé, desvelada por 'El Día Después' en Movistar Plus+. El delantero francés vio la cartulina amarilla en la primera parte tras protestar al árbitro andaluz.

"Es una falta de respeto hacerme así", le explica el colegiado al jugador del Real Madrid mientras gesticula con el brazo.

"No digo nada, no digo nada... ¡Pero no hablo, no hablo!", responde Kylian Mbappé antes de ver la cartulina amarilla.

"Es una falta de respeto Kylian", reitera Munuera Montero. La conversación entre el colegiado y el delantero continúa y Mbappé insiste: "Ahí no te digo nada... Sólo el gesto".

"Ha sido un gesto muy feo y has hecho así"

Pero el colegiado andaluz no cambia su opinión: "Es un desprecio". A lo que el delantero parisino responde: "Pero háblame... No me puedes sacar tarjeta así".

Munuera Montero le recuerda una vez más que la cartulina es por el gesto con el brazo: "Ha sido un gesto muy feo y has hecho así".

La cosa no quedó ahí y camino a los vestuarios tras finalizar la primera parte, Mbappé va por delante de Munuera y dice lo siguiente: "No hablo". A lo que el colegiado responde: "No es lo que decimos, también lo que hacemos con el cuerpo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com