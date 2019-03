Deschamps no convoca a Benzema para los amistosos de Francia ante Holanda y Rusia

Didier Deschamps ha dado a conocer la lista de para los amistosos de Francia ante Holanda y Rusia y no ha incluido ni a Karim Benzema ni a Mathieu Valbeuna. El seleccionador galo ha decidido posponer de momento el regreso del delantero del Real Madrid al combinado nacional francés.

El seleccionador francés se mostró esquivo sobre la vuelta del madridista Karim Benzema al equipo de Francia, del que ahora está excluido por decisión de la Federación, y se limitó a señalar que decidirá "cuando llegue el momento".

Deschamps, en la comparecencia ante la prensa para dar a conocer la lista de seleccionados para los dos partidos amistosos de las dos próximas semanas con Holanda y Rusia, se mostró muy parco en palabras a las preguntas sobre Benzema, excluido desde su inculpación en noviembre por "complicidad en tentativa de chantaje" a su excompañero de selección Mathieu Valbuena.

Se negó a dar precisiones sobre si tendrá algún papel en el encuentro entre Benzema y Valbuena que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, quiere intentar. Se escudó en un "no me pidan comentar lo que ha dicho el presidente" y en un "no tengo nada qué añadir".

Tampoco quiso entrar en la cuestión de si ha intentado un acercamiento entre los dos jugadores. Sobre la selección de uno y de otro, subrayó: "hay dos personas que deciden, mi presidente y yo".

En cuanto a los pronunciamientos del primer ministro francés, Manuel Valls, y del titular de Deportes, Patrick Kanner, en el sentido de que "no se dan las condiciones" para que Benzema vuelva a ser seleccionado y que en el fútbol hace falta ejemplaridad, Deschamps dijo que "(toma) nota".

A continuación, se esforzó en subrayar que tanto Valls como Kanner habían precisado que la decisión de quién juega "corresponde al presidente y a mí mismo".

El seleccionador fue más prolijo a la hora de justificar por qué no ha incorporado a su lista a Valbuena: lleva un mes sin jugar con su equipo.

"No creo -añadió- que desde que estoy aquí (en el puesto) haya seleccionado a un futbolista que no esté jugando con su equipo".

La gran novedad de la lista de jugadores convocados para disputar el partido contra Holanda en Amsterdam el próximo día 25 y el 29 contra Rusia en el Estadio de Francia de París es N'Golo Kanté, que viste la camiseta del Leicester y no se había estrenado como internacional.

Le Graët fue el que en diciembre había considerado que Benzema no podía jugar con la selección después de su imputación un mes antes por "complicidad en tentativa de chantaje". El pasado viernes, el Tribunal de Apelación de Versalles levantó la parte del control judicial que impedía al jugador del Real Madrid tener contactos con Valbuena, y por tanto abría el paso a que ambos eventualmente volvieran a coincidir en la selección.

La FFF dijo inmediatamente que ese dictamen era "una primera etapa" pero también que quiere conocer en detalle todos los elementos de la instrucción, a la que va a tener acceso de aquí a finales de esta semana, gracias a que los jueces de Versalles aceptaron su constitución como acusación particular.

Lista de Francia:

Porteros: Costil, Hugo Lloris y Mandanda

Defensas: Digne, Evra, Jallet, Koscielny, Mathiey, Sagna, Sakho y Varane

Centrocampistas: Cabaye, Diarra, Kante, Matuidi, Pogba y Sissoko

Delanteros: Coman, Gignac, Giroud, Griezmann, Martial y Payet