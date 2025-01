Deportiva Minera - Real Madrid, en directo: ¡Gol de Valverde!

Los de Carlo Ancelotti debutan en la Copa del Rey enfrentándose en dieciseisavos de final a la Deportiva Minera en el campo del Cartagena, el Cartagonova. Se trata de un campo de césped natural y cuenta con una notable capacidad, por lo que todas las circunstancias benefician a los blancos, que son claros favoritos. Por ello, el míster italiano aprovecha para hacer rotaciones masivas y dar descanso a los más habituales antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España.

Los blancos afrontan el partido tres días después de haber superado la difícil prueba en Mestalla con un gol en el último minuto de Jude Bellingham. La Deportiva Minerva tiene ante su afición una cita histórica. El club de Cartagena sueña con poder dejar a los blancos fuera de la Copa del Rey en un partido especial ante un rival poco habitual y lleno de estrellas mundiales.

El once del Madrid está repleto de canteranos, un hecho que reclama la afición al entrenador italiano. Lunin será el portero titular, aunque Ancelotti señaló que no será el portero titular de la Copa. En defensa, muchas novedades: aparte de Asencio, que ya es uno más de la primera plantilla, debutan el lateral Lorenzo y el central Diego Aguado. Modric es titular tras estar en el banquillo en Mestalla, y le acompañarán en la medular Valverde y Camavinga. El uruguayo no descansa y jugará de inicio en Cartagena, aunque lo normal es que Ancelotti le quite minutos en la segunda parte. En la delantera Endrick hará de '9' y le acompañarán en las bandas el joven Arda Güler y Brahim Diaz.

En la convocatoria de Ancelotti no están Rüdiger y Courtois por decisión técnica. El italiano ha preferido darles descanso antes de viajar a Arabia, algo que no ha sucedido con Rodrygo, Mbappé, Bellingham y Vinicius Jr., que esperarán su momento en el banquillo.