La 'declaración de amor' de Simeone en el Día de San Valentín

Diego Pablo Simeone ha comparecido hoy, 14 de febrero, en la previa del duelo de Liga ante el Celta de Vigo. Y el técnico del Atlético ha sorprendido con una 'declaración de amor' ante los medios: "¿De qué competición estoy más enamorado? La de la vida, la de tener salud, la de tener fuerza, la de tener energía, la de tener siempre estímulo para poder transmitir a los demás lo que siento y me gusta de este juego. Y esa es la competición que me gustaría ganar siempre".

"Lo único que contará es cómo se termina y en el camino volvemos al partido a partido"

El Atlético es segundo en la clasificación, con su condición de equipo menos goleado de LaLiga, pero a un punto del liderato del Real Madrid: "No me pongo a visualizar o mirar estadísticas, porque son sólo números. Lo único que contará es cómo se termina y en el camino volvemos al partido a partido, que es lo que te da posibilidad al final de llegar a los objetivos queridos".

El Atlético jugará 11 partidos en 50 días. "Celta de Vigo", se centró primero Simeone. "No hay más claridad en estos momentos que centrarnos en lo que viene ahora. Es un equipo que ofensivamente juega muy bien. Ha logrado desde la llegada de su entrenador (Claudio Giráldez), con muchos jóvenes interpretando muy bien su filosofía de juego, tener un equipo valiente y que juega posicionado en campo rival con mucha gente", analizó.

"El Celta, ofensivamente, propone muchas variantes, con dos medios, con un medio y un media punta más los cinco que propone ofensivamente, con salida de tres, con juego asociativo, profundo, de ruptura por los costados con buenas asociaciones... Se le ve un equipo trabajado. Está claro. El otro día levantaron un partido que perdían 0-2 y eso seguramente te da entusiasmo", prosiguió sobre su rival de este sábado, duodécimo en la clasificación.

Once ante el Celta

En la alineación se prevé a Samuel Lino de nuevo como titular, con Conor Gallagher como suplente: "Creemos que para los partidos que le ha tocado iniciar era más conveniente para el equipo jugar con Lino. Tiene más profundidad que Conor en esa posición. Conor es un futbolista más de equipo, de recuperación de pelota, más mediocampista para que el equipo tenga más control del medio campo", abundó.

"Y con Lino tiene más vértigo, con las buenas y las cosas que no puedan ser buenas, pero sí hay una posibilidad de tener más velocidad en la banda izquierda y generar en ese lugar un poco más de posicionamiento, ya que volcamos casi siempre más el juego por la derecha", siguió el argentino. No tiene bajas ante el Celta: "Estamos en un buen momento y hay que cuidarlo y trabajarlo como lo venimos haciendo desde el inicio de la temporada".

Es el inicio de un recorrido que lo medirá en todas las competiciones con un tramo clave: "No tengo dudas que necesitamos a todos. Vamos a entrar en una carrera de partidos muy importante y no nos podemos aislar del partido a partido, tratando, como siempre, de intentar en cada partido buscar los jugadores que puedan resolverlo y no solamente pensar en el inicio del partido, sino buscar la posibilidad que tengamos de cara a lo que pueda pasar también en el segundo tiempo, porque está claro que el partido es largo", analizó.

Competencia en cada puesto

Y destacó las variables que tiene en cada demarcación: "En todas las posiciones hay una competencia sana, primero, e importante para que podamos resolver con quienes empezar. Necesitamos que estén todos bien. Al final, vamos a necesitar de todos. Esta competencia aparece en el sector derecho, en el izquierdo, en el medio, arriba, ni que hablar en la parte central de la defensa y en los porteros. Nos genera ser más competitivos".