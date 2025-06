Dean Huijsen: "Desde que llamó el Madrid no tenía ojos para otros equipos"

Dean Huijsen ha sido presentado este martes como nuevo futbolista del Real Madrid. Se trata del primero de los dos refuerzos, junto a Trent Alexander-Arnold, que Xabi Alonso tendrá para afrontar el Mundial de Clubes 2025, del 15 de junio al 13 de julio.

El central, nacido el 15 de abril de 2005 en Ámsterdam, llega procedente del Bournemouth y ha firmado con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2030.

"Dar las gracias al presidente y al club por toda la confianza. Lo que ha dicho el presi, yo he querido estar aquí desde el día 1 y desde que llamó el Madrid no tenía ojos para otros equipos. También dar las gracias a mi familia, a mis padres por todos los sacrificios que han hecho por mí y también dar las gracias mis hermanos porque siempre me han estado apoyando", ha indicado Dean Huijsen en su presentación.

"Llego al mejor club del mundo y estoy aquí para darlo todo. Voy a trabajar, seguir siendo humilde y ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos empezando por el Mundial de clubes. El Madrid es el club de mi vida, creo, y espero estar aquí durante muchos años. Muchas gracias a todos. ¡Hala Madrid!", ha asegurado el ya internacional español.

Florentino Pérez: "Te has consolidado como uno de los mejores centrales del mundo"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha ensalzado la trayectoria de Dean Huijsen, quien ha jugado en la Juventus, la Roma y el Bournemouth.

"En una de las ligas más prestigiosas te has consolidado como uno de los mejores centrales del mundo y estamos orgullosos de que defiendas ya la camisera de España. Eres un central elegante y moderno. Te querían muchos clubes pero tú tenías claro que querías jugar con el Madrid", ha señalado el presidente del Real Madrid.

"El Madrid es una familia y los jugadores son madridistas y transmiten estos valores. Esta camiseta representa los valores de respeto, solidaridad, humildad... Habrás vivido las noches mágicas del Bernabéu, un Bernabéu que ya te espera. Querido Dean, hoy es un día para disfrutarlo. Hoy se ve compensado todo tu sacrificio. Te toca seguir luchando para conseguir títulos con el Madrid. Te van a pedir que nunca te rindas, porque de esta forma somos el club de las quince Copas de Europa", ha apuntado Florentino Pérez.

"Tenemos un gran equipo, con grandes talentos y con jugadores excepcionales. Por eso hoy estamos felices porque llega un jugador que irrumpe en el mundo del fútbol con la fuerza necesaria Dean Huijsen. Has elegido defender esta camiseta porque ese era tu gran sueño desde niño. Tus padres y hermanos saben lo que has tenido que trabajar para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo", ha explicado el máximo dirigente del Real Madrid.

