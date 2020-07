David Villa, investigado por el New York City por acusaciones de acoso sexual

David Villa está siendo investigado por el New York City por una acusación de acoso sexual llevada a cabo por una exempleada del club.

El futbolista español ha negado "las acusaciones completamente falsas". El pasado 17 de julio, una mujer que se identifica como Skyler B en su cuenta de Twitter y que dice ser extrabajadora del New York City denunció los hechos.z

"Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día. Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre"

El club ha emitido un comunicado en el que asegura haber "tomado nota de las acusaciones realizadas por una extrabajadora en las redes sociales". "Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto".