El dardo de Ancelotti al Barça: "Tener solo un estilo no es lo más indicado"

Sin meterse en marrones y pasando relativamente desapercibido, así le gusta ser a Ancelotti en rueda de prensa. Aunque eso no quita que también lance algún mensaje a sus rivales, hoy lo ha hecho con el Barça y su estilo de juego.

Eso sí, el italiano siempre hace gala de su experiencia y no cae en la trampa al pensar que el equipo culé llegará herido al Clásico: "Será igualado y muy diferente".

Ancelotti confirmó la baja de Courtois y elogió a Rüdiger, que podrá ser de la partida: "Es un ganador, nunca para. Es un defensa muy pesimista".

"Tener un solo estilo no es lo más indicado"

El italiano, casi sin querer, dejándolo caer muy suavemente, dejó un dardo al estilo del Barça, el cual admira pero también ve fisuras: "Le gusta a la afición y al club. Es una idea que les ha dado éxito y que siguen teniendo. Yo pienso que tener un solo estilo no es lo más indicado porque a veces los jugadores cambian", explicó.

Es un Clásico y ganarlo siempre es mucho mejor que perderlo, aun así, Carletto sabe que queda mucha temporada: "La ilusión es dar una buena imagen y no es un partido que es de vida o muerte. Es especial, pero la temporada es muy larga y nos gustaría ganarlo".

No cambiará su esquema para este domingo el entrenador del Real Madrid, se espera un 4-3-3 o 4-4-2: "No hay inventores del fútbol, está inventado hace mucho tiempo y está claro que no voy a inventar. Está claro que el año pasado quise inventar algo y me llevé un palo", explicó.

El Madrid 'lucha' contra los Clásicos en el Bernabéu

Se espera que Benzema será titular junto a Vinicius y Rodrygo en ataque, Ancelotti espera que el francés vuelva a su mejor nivel tras un arranque que dista mucho del nivel que mostró el año pasado: "Le he visto mejor estos días".

El Madrid tendrá que ganar este domingo si quiere dormir como líder de Liga, la derrota o el empate le dejarían en segundo lugar, no lo tendrá fácil, y más viendo el historial reciente de Clásicos en el Bernabéu, el Barça ha ganado 9 de los últimos 13.