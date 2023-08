Dani Olmo gana la Supercopa de Alemania con el RB Leizpig con un 'hat-rick' ante el Bayern

El RB Leizpig consiguió vencer al Bayern de Múnich por 0-3 y se alzó con el trofeo de la Supercopa alemana por primera vez en la historia. En un partido donde todas las miradas estaban puestas en el estreno de Harry Kane con los de Tuchel, el foco de atención se lo llevó un jugador español: Dani Olmo, que se apuntó un 'hat-rick' en su cuenta personal.

El delantero del Leizpig realizó en el Allianz Arena un auténtico show. Adelantó a su equipo en el minuto 3 con un gran remate tras una pelota muerta. Posteriormente hizo otro tanto al borde del descanso en una genialidad y después de un regate espectacular. Pero Olmo tenía más hambre de gol y cerró su cuenta con un tanto de penalti.

"Es una noche muy especial para mí. Marcar tres goles contra el campeón de la Bundesliga, en la Supercopa, en el Allianz... Puede que no haya mejor escenario posible", aseguraba Dani Olmo celebrando el primer 'hat-trick' de su carrera.

"Es, seguramente, el mejor partido que he jugado desde que llegué al Leipzig. En general hemos jugado un partido perfecto. Marcamos tres y no recibimos ninguno. Merecimos ganar", dijo el ex del Dinamo Zagreb, que se llevó el balón a casa.

Pero hay un gol que destaca por encima del resto: el segundo. El '7' del Leizpig se fue de dos defensas rivales y marcó de puntera colando el balón por debajo de las piernas de Ulreich. "Ha estado bien", se reía. "He marcado goles muy bonitos, pero éste va a ocupar un lugar muy especial", dijo Olmo.

El jugador español es piza clave del equipo alemán: "Me siento importante. Se han ido grandes jugadores como Gvardiol, Nkunku, Szoboszlai, Laimer... pero en su lugar han venido jugadores jóvenes con calidad, ambición y experiencia".

Y añadió lo sigiente, sobre su nueva posición de segunda punta con total libertad para moverse: "Me siento bien en cualquier lugar del ataque. El míster me conoce y sabe que puedo jugar de '9', de '10', de segundo delantero... Los jugadores de arriba podemos intercambiar posiciones sin problema durante el partido".