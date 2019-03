Dani Alves sigue al ataque: "Ciertos medios son basura, no aportan nada al fútbol"

Dani Alves ha querido matizar sus palabras, en las que definía como "puta basura" a la prensa. El lateral brasileño ha aclarado ciertas frases: "Ciertos medios son basura, no aportan nada al fútbol. No generalizo. Solo rectifico una palabra. La gente que ha salido a defenderse tras mis palabras es que el traje le ha quedado a medida", ha aseverado.

Además, se ha mostrado firme en su pensamiento. Rectificó, pero volvió a ser claro: "Se está llevando el fútbol por un camino que no debería, por eso me caliento. Debí cambiar alguna palabra pero no mi mensaje".

Alves no se arrepiente de sus palabras, solo las matiza

"No dije nada fuera de lo normal. Tengo la conciencia tranquila. Agradezco el comportamiento de la afición (que lo ovacionó), pero no lo busco", ha asegurado tras la victoria de su equipo ante el Granada.

Estas declaraciones se producen después de que dejara el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: "De verdad que cada día que pasa me da más vergüenza formar parte de este deporte, de cómo nos utilizan, de cómo juegan con nosotros (...) Hoy somos objetos utilizados por la prensa para que ellos se beneficien, para que vendan periódicos. Cada vez se habla menos de fútbol, de estrategia, de las jugadas, de los regates, de los goles, de las paradas y del espectáculo. Que puta basura que son".

Unas palabras que el propio FC Barcelona le afeó en un comunicado en el que se desmarcaba de la opinión del jugador brasileño. En este sentido, Alves ha negado que esté decepcionado con el club: "Respeto que opinen diferente. A los que les molestó lo que dije es porque les sentó bien el traje".

El propio club hizo un comunicado en el que mostraba su desacuerdo con Alves

Alves, que ha sido ovacionado en el Camp Nou cuando ha entrado por Aleix Vidal en el segundo tiempo del partido contra el Granada, ha hablado también de la tensión vivida después de los dos últimos encuentros contra el Espanyol. "Hacemos una profesión de riesgo, y si encima dejamos de hablar de fútbol, nos vamos a hacer daño. Que hablen de fútbol. Están calentando tanto el derbi que al final lo que quiero es jugar a fútbol y que no me pase nada", ha concluido.