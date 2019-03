Dani Alves, sobre las declaraciones de Piqué: "Si yo defiendo un concepto, no hago luego otra cosa"

El jugador del FC Barcelona Dani Alves ha manifestado que el Real Madrid "debería quedar eliminado" de la Copa del Rey por la presunta alineación indebida del jugador Denis Cheryshev ante el Cádiz, pues a su juicio "no hay defensa que valga", y ha añadido que es algo que "no debería suceder" en un club como el madridista, y que, si el eterno rival es finalmente eliminado, no será bueno para el Barça.

"Es falta de información y comunicación. Yo pienso que esas cosas no deberían suceder en un club como el Real Madrid, que es grande. Si hay que tomar las medidas justas deberían quedar eliminados por los precedentes anteriores y por la regla. La regla dice que si alineas a alguien indebido tienes que ser eliminado. No hay defensa que valga", aseguró Alves en una entrevista radiofónica.

De todos modos, el blaugrana no ve que sea "mejor para el Barça" una eliminación de su gran rival. "Pero es peor para el Madrid, seguro", remarcó, dejando claro que tampoco querría al eterno rival en la Liga Adelante. "No, tampoco le odio tanto. Una Primera División sin el Real Madrid le faltaría salsa. A mí, como me gustan las cosas con salsa, mejor que esté en Primera y que podamos competir", apuntó.

"No es una cuestión de caer mejor ni peor, todo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero sin rencores. Sólo competimos. En mi corazón no hay odio. El fútbol tiene esta competencia y al final uno tiene que mirar por sus intereses. El Real Madrid hace que el Barça sea mejor", aseveró al respecto.

En cuanto al 'tweet' que publicó Gerard Piqué, expresando con emoticonos que se partía de la risa con lo sucedido en Cádiz, le restó importancia. "Es lo mismo que pasa cuando hay alguna cosa desde allá, que nos equivocamos. Normalmente, cuando fallo recibo un montón de cosas de ese tipo. La gente se ríe de mí, de mis fallos y de mis cosas. Pues cuando pasa al revés, contento, ¿no?", esgrimió.

"Esto que voy a decir no es una crítica a 'Geri' (Piqué), porque cada uno hace lo que le sale de los mismos, pero si yo defiendo un concepto, no defiendo otro. Pero tiene mucha personalidad y por eso lo hace. No se esconde jamás, y si piensa que lo debe hacer, lo hace independientemente de las opiniones que tengan los demás de eso", apuntó sobre los pitos que recibe Piqué en la selección.

Preguntado por la acción de Isco sobre Neymar en el Clásico, no le dio importancia porque el malagueño "es de los pocos jugadores en el Real Madrid" al que él perdonaría. "Me gusta tanto que soy capaz de perdonarle cualquier cosa que haga. Pienso que es una cosa puntual, a veces se nos va la olla y el otro día se le fue", matizó. Y es que cree que a todos, alguna vez, les ha podido pasar algo similar. "Yo no vivo pensando en lo bien o lo mal que voy a caer; si no, apenas vivo. Si mis cosas caen bien o mal no es un problema mío. Yo no soy de mandar recados; si tengo que decir algo, lo digo y ya está", se sinceró sobre su forma de ver las cosas.