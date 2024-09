Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo con su multimillonario contrato en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha protagonizado muchas de las portadas deportivas esta semana tras marcar el gol 900 de su carrera. La leyenda del fútbol lo consiguió tras marcar el segundo gol de Portugal ante Croacia (2-1) en el primer partido de la UEFA Nations League. Un tanto por el que se emocionó en la celebración llevándose las manos a la cabeza mientras sus compañeros le felicitaban.

El ex del Real Madrid sigue rompiendo récords a sus 39 años y ya fija su siguiente marca en los 1.000 goles, una cifra que, hablando de CR7, ni mucho menos es un imposible... No obstante, para que eso pueda suceder tendría que seguir jugando al fútbol, como mínimo, hasta 2026, suponiendo que promedia unos 30-35 goles por temporada.

El contrato de CR7 termina en 2025

Y es que el contrato de Cristiano en el Al Nassr expira en junio de 2025 (el año que viene), pero el propio delantero aseguró hace poco que su idea es seguir compitiendo ya que, además, no ha visto el momento de dejar la selección portuguesa: "Si tengo la sensación de no aportar nada seré el primero en irme, no será una decisión difícil", explicó en rueda de prensa. Es más, su objetivo parece ser jugar el Mundial de 2026, la que sí que sería su despedida oficial con su país.

Ronaldo y el Al Nassr podrían negociar una renovación

Por tanto, es más que posible que el equipo saudí y el futbolista comiencen sus negociaciones en los próximos meses. Y eso significa que podrían revisar los términos del mejor contrato por año en la historia del fútbol.

El multimillonario contrato... desglosado al detalle

Esto es lo que cobra CR7 cada año en Arabia Saudí desglosado al detalle:

200 millones de euros al año

16,67 millones de euros al mes

3.888 millones de euros por semana

555.555 mil euros al día

23.150 miles de euros por hora

386 euros por minuto

6,50 euros por segundo

Resalta el hecho de que se embolse casi 17 millones mensuales, más de medio millón al día y 23.000 euros a la hora, un poco menos de lo que gana de media un español al año. Su contrato (536 millones en 2 años y medio) es el tercer mejor de la historia del deporte solo por detrás del de Shohei Ohtani (700 millones en 10 años) y el de Messi en su última etapa en el Barça, 674 millones en 4 años. Por contra, si nos fijamos en sus emolumentos anuales es el mejor de siempre.

Por otra parte, el de Madeira volverá a los terrenos de juego este domingo 8 de septiembre en la segunda jornada de la Nations League que enfrentará a Portugal y Escocia en el estadio da Luz (Lisboa).

