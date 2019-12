¿Cuál es el deseo de Cristiano Ronaldo cuando se retire del fútbol? El portugués se confiesa

Cristiano Ronaldo estuvo en la Gala de los Glove Soccer Awards. En una entrevista previa al acto reconoció que es un gran aficionado del cine. Además, confesó que le gustaría participar en una película de Hollywood cuando se retire.

Aunque ya hizo sus pinitos en el mundo de la pantalla con aquel documental sobre su vida, que estrenó hace cuatro años, Cristiano reconoce lo siguiente: "Cuando me retire quiero hacer cosas que no sé hacer, por ejemplo participar en una pelicula de Hollywood. Eso es algo que me ha gustado siempre. Para eso tengo que conseguir un nivel de inglés e interpretación perfectos", declaró.

Una confesión tras la cual las redes se han llenado de películas que podrían estar protagonizadas por la estrella lusa. Por ejemplo, la 'Lego Película' ha pasado a ser la 'Ego película' o 'Seven', que se ha transformado en 'CR Seven'.