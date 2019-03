Cristiano Ronaldo: "Si todos mis compañeros estuviesen a mi nivel estaríamos primeros"

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo aseguró que si todos sus compañeros estuviesen a su "nivel", el conjunto blanco iría primero en la Liga BBVA y lamentó haber perdido ante el Atlético (0-1) en un partido que merecieron ganar según su criterio.

"No sé la explicación, pero lo tenía que decir. No lo sé, pero desde el principio de temporada la prensa dice que no estoy bien. Los que no están por lesión son muy buenos y hacen falta", dijo en relación a Bale, Benzema o Pepe. "Para estar mal estoy muy cerca de ellos (Messi, Suárez y Neymar) y en 'Champions' no veo a ninguno cerca de mí", comentó en zona mixta.

"Siempre decís que Cristiano ha bajado y el Madrid también. Si todos (mis compañeros) estuviesen a mi nivel estaríamos los primeros. Me hacen preguntas jodidas y me pongo en valor. Todos los años parece que soy una mierda y la verdad es que los números no engañan. Las estadísticas están ahí. Es fácil", se quejó el de Madeira.

Preguntado por la Liga dijo que está "jodida". "Yo estoy ilusionado con la 'Champions'. Podemos ganarla porque ahora empezamos de cero. Ahora, también digo una cosa: es una competición que si no tienes a los mejores es difícil ganar", sentenció.