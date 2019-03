Cristiano Ronaldo: "Quiero que mi hijo sea un jugador 'top', como yo"

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ha reconocido durante su participación en el reality show 'Luyin Jichengzhe' de la cadena china Zhejiang Satellite TV que su deseo es que su hijo, de tan solo cinco años, "sea jugador de fútbol" y que, tal y como él ha hecho, llegue a un nivel "top".

"Yo quiero que mi hijo sea jugador. Yo soy futbolista y quiero que él lo sea. Pienso que tiene cosas de atleta, tiene características de un atleta. Obviamente que es muy joven, tiene cinco años pero le encanta el fútbol, eso ya es una ventaja", ha explicado el portugués.

Sin embargo, el luso ha comentado que es algo que tiene que llegar "de manera natural" y ha asegurado que no obligará al pequeño a ser futbolista. "Yo no lo voy a forzar a ser jugador porque eso viene de una manera natural, tiene que ser algo de él. Porque él va a ser lo que quiera, yo no le voy a obligar a nada. Pero obviamente que quiero que Cristiano sea jugador. Como el padre, top", concluyó.