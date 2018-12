Cristiano Ronaldo y su fichaje frustrado por el Milan: "Nos dijo que nunca había ganado la Europa League y que también la ganaría"

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid con rumbo a la Juventus supuso un auténtico terremoto futbolístico. Sin embargo, estuvo cerca de marcharse a otro equipo de Italia, en concreto al histórico AC Milan.

Así lo desvela Massimiliano Mirabelli, el que fuera director deportivo del equipo milanista durante el mandato del chino Yonghong Li, que acabó dando el club a Elliott Management. Mirabelli, en declaraciones a TeleLombardia, relata cómo se llevaron a cabo las negociaciones para fichar al portugués.

"Puedo confirmar que hubo una posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo. No nos estábamos tomando el pelo, puedo asegurar que si los actuales dueños hubiesen estado en ese momento, ahora mismo Cristiano Ronaldo llevaría la camiseta del Milan", afirma categórico Mirabelli.

Es más, desvela lo que el propio Cristiano les dijo en esas negociaciones que no acabaron en buen puerto. "No le importaba no jugar en la Champions. Nos dijo: 'Nunca he ganado la Europa League, así que también la ganaré'", asegura.

"Me senté con su agente -Jorge Mendes- y mi parte del trato estaba acabada, todo estaba definido, incluyendo el salario y la cuantía del traspaso. No tenía miedo de que nada fuese mal, porque cuando Berlusconi vendió el Milan al grupo chino, nos habló de un gran hombre, con grandes abonados y grandes bancos detrás", explica Mirabelli.