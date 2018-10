Cristiano, sobre el Real Madrid: "No me compete hablar de las crisis de los demás"

Cristiano Ronaldo compareció en rueda de prensa antes de visitar al Manchester United, partido que supondrá un nievo regreso del portugués a Old Trafford.

"Es especial regresar a Manchester. Aquí tengo muchos recuerdos de victorias y afecto, en particular con Alex Ferguson, al que mando un gran abrazo. Es una persona que me ha ayudado mucho", explicó Cristiano.

El delantero luso no quiso valorar el momento que atraviesa el Real Madrid, equipo que dejó este verano tras conquistar las últimas tres Champions con el conjunto blanco.

"No me compete hablar de la crisis de los demás ni soy la persona adecuada. No tengo que hablar de otros clubes. Todo el mundo sabe la historia que he tenido con el Madrid pero no es el momento", indicó Cristiano.

Cuestionado por el momento que vive el Real Madrid, séptimo en la liga e inmerso en una racha de cinco derrotas, el delantero no quiso valorar la situación del Real Madrid, después de que este lunes, Isco Alarcón dijera que no pueden "estar llorando por alguien que no quiso estar en el club, en referencia al portugués.

"Me parece muy bien", se limitó a decir Cristiano Ronaldo sobre las palabras de Isco, en la rueda de prensa en Manchester previa al partido contra el United. Tampoco entró en comparaciones sobre su actual equipo y el Real Madrid, y aseguró que ambos son equipos "fantásticos", pero que ahora está enfrascado en el nuevo capítulo de su vida en el Juventus Turín.

"Sé que soy un ejemplo, dentro y fuera del campo. Por eso sonrío siempre. Lo tengo todo, juego en un gran equipo y tengo una bonita familia. Soy feliz", continuó Cristiano.

Por último, el portugués explicó que "estoy muy bien en la Juventus": "Todos me han ayudado a integrarme y estoy disfrutando mucho la experiencia".