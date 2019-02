El consorcio propietario del Manchester City compra un equipo chino

City Football Group (CFG), el consorcio propietario del conocido equipo de fútbol inglés Manchester City, compró el Sichuan Jiuniu, club de la tercera división de China, informó hoy la agencia estatal Xinhua.

Así pues, la escuadra de Chengdu (centro) se convierte en el séptimo equipo controlado por esta empresa, siguiendo la estela del New York City (Estados Unidos), el Melbourne City (Australia), el Yokohama F. Marinos (Japón), el Club Atlético Torque (Uruguay) y el Girona (España).

El equipo fue fundado en 2017, y un año después se convirtió en el primer equipo de la tercera división china que alcanzó los cuartos de final de la Copa FA del país asiático.

Aunque CFG se creó en 2013 como subsidiaria de Abu Dhabi United Group -propiedad de un miembro de la familia real de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)-, a finales de 2015 vendió un 13 % de sus participaciones al consorcio chino China Media Capital (CMC) por 400 millones de dólares (entonces, 376 millones de euros).

El español Ferran Soriano, consejero delegado de CFG y director ejecutivo del Manchester City, indicó en una rueda de prensa que "China es un mercado futbolístico extremadamente importante", por lo que la compañía tiene "un compromiso sostenible y a largo plazo para hacer crecer y desarrollarse al Sichuan Jiuniu y para criar el talento futbolístico chino".

CFG adquirió el equipo junto a dos empresas chinas: China Sports Capital y Ubtech, especializada en robots e inteligencia artificial.

La liga china comenzará el próximo mes de marzo, y en la League Two -la tercera categoría, donde compite el Sichuan Jiuniu- se encuentran también el Chengdu Better City y el Beijing Institute of Technology, que cuentan con españoles en sus cuerpos técnicos.