Segunda denuncia al entrenador de Basauri por abusos a menores: "Es un tipo fenomenal, me deja descuadrado"

La denuncia de un vecino de Basauri ha conmocionado a los vecinos. Afirma que hace 36 años sufrió abusos sexuales por parte de su entrenador, que ha sido expulsado del club tras esta revelación. Entre los habitantes de Basauri no dan crédito a lo ocurrido.

"Me ha sorprendido un montón, no podía ni pensar que este señor podía hacer eso. Nos conocimos hace muchos años, hemos trabajado en la misma escuela y me ha dejado muy sorprendido", reconoce uno de ellos.

Otro vecino afirma haber coincidido con el técnico en el club, aunque ahora se encuentra en otro lugar: "Nos conocemos todos aquí en Basauri, los que llevamos ciertos años en este mundillo nos conocemos todos. He coincidido con él, entrenaba en la misma categoría, ahora estamos en clubes diferentes. Coincidía en el campo con él, entonces lo que hay de puertas para adentro... No lo sabemos".

Por último, un padre afirma su preocupación al conocer la denuncia, algo que le hizo preguntar a sus hijos sobre este entrenador: "Mis hijos lo dejaron hace un par de años. Sí es cierto que lo lógico es que, si escuchas algo de esto, te preocupes, hables con ellos por si han visto algo raro. En ese sentido no hemos visto nada".