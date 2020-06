Conjura de la plantilla del Barcelona tras las polémicas fotos con Neymar

Los jugadores del Barcelona se han citado en un restaurante de Gavà Mar para celebrar la habitual comida de hermandad de principio de temporada, en la que se da la bienvenida a los nuevos jugadores. Los cuatro nuevos que han recibido la bienvenida de la plantilla en la habitual comida son Semedo, Paulinho, Samper y Deulofeu, aunque el tercero de ellos podría ser unas de las bajas en los siguientes días, ya que el club no la dado ni dorsal para la próxima temporada.

Inicialmente la comida se ha interpretado en algunos sectores como un encuentro de los jugadores para debatir sobre la supuesta crisis entre futbolistas y club, pero la cita en Gavà Mar es un clásico de pretemporada y ya estaba planificada desde la semana pasada.

También acudieron Valverde y los técnicos

Esta cita de toda la plantilla, de jugadores y entrenadores, así como asistentes, llega precedida de las fotografías que ayer generaron polémica, en las que apareció el ya exbarcelonista Neymar Jr con algunos de sus compañeros en el Barça, entre ellos Lionel Messi y Luis Suárez.

Poco antes de las emisión de las fotos del encuentro entre los jugadores ayer, el Barcelona había informado de que había demandado a Neymar por no haber respetado el acuerdo de ampliación de contrato y haber fichado por el París Saint Germain. Las fotos no cayeron muy bien en el club, que sin embargo en la entidad no las ha entendido como un desafío de la plantilla hacia el club.